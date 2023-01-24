Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 14:19

Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu hangi kanalda çalışıyor?

Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sorduğu soru sonrası gündeme gelen Yıldız Yazıcıoğlu son saatlerde araştırılmaya başlandı. Peki, Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu hangi kanalda çalışıyor?

Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu hangi kanalda çalışıyor?
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MHP lideri Devlet Bahçeli bir gazetecinin "Efendim cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı konuşuluyor eğer Meclis'te karar alınırsa. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "Beni dinlememişsiniz herhalde" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine aynı gazetecinin "Peki Sinan Ateş cinayetinde MHP'nin..." dediği sırada Bahçeli sözünü keserek, "İşine bak, hadi, işine bak" ifadelerini kullandı ve gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu kimdir, hangi kanalda çalışıyor? 

Yıldız Yazıcıoğlu kimdir?
1977 yılında Almanya'da doğan Yazıcıoğlu, 1994 ve 1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü mezunu.

1997 yılında Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışan Yazıcıoğlu, 1998 ve 2000 yılında lisans eğitimine devam etti.

10 yıl süren Milliyet gazeteci serüveni sonrası 2009 ve 2011 yıllarında ABD Wasginhton DC karıyerini sürdürdü.

 ABD merkezli TurkishNY ile İstanbul Merkezli T24 haber sitesinde ve A Haber kanalı gibi bir çok gazete ve kanalda yorumculuk yaptı.
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ABD başkanı Barach Obama döneminde Küba adaasında kalarak en iyi gözlemleyici gazeteci oldu.

Ocak 2012'de Habertürk TV ankara editörü olarak çalışırken Gezi protestoları nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı ve istifa etti.

Şu anda BAE Dubai merkezli Al Arabiya TV için haber prodektörlük görevini sürdürüyor ve TRT Radyo konuk olurken ve VOA Türkiye muhabirliğini sürdürüyor.


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