Yılbaşı Milli Piyango bileti fiyatları 2024: Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango biletlerinin ne kadar olduğu, yılbaşı özel çekilişinin yaklaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuru sonrasında, 31 Aralık 2024 yılbaşı çekilişi öncesinde tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024
Her yıl yüz binlerce kişinin zengin olma umuduyla katıldığı Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı.
Yılbaşına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı. 2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek. 2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺400.000.000
|₺400.000.000*
|2
|₺40.000.000
|₺80.000.000
|10
|₺4.000.000
|₺40.000.000
|20
|₺1.000.000
|₺20.000.000
|30
|₺750.000
|₺22.500.000
|10
|₺10.000
|₺100.000
|80
|₺75.000
|₺6.000.000
|100
|₺30.000
|₺3.000.000
|170
|₺15.000
|₺2.550.000
|800
|₺8.000
|₺6.400.000
|6.000
|₺5.000
|₺30.000.000
|40.000
|₺3.000
|₺120.000.000
|200.000
|₺1.200
|₺240.000.000
|700.000
|₺800
|₺560.000.000
|2.000.000
|₺400
|₺800.000.000
|63 Teselli İkramiyesi
|₺400.000
|₺25.200.000
|Toplam: 2.947.276
|
|Toplam: ₺2.355.650.000
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
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