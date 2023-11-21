Yaz saati uygulaması ne zaman? 2023 Danıştay kararı

Türkiye, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında kalıcı olarak yaz saatine geçmişti.Kış aylarında vatandaşların karanlık havada okula, işe gidip gelmesine neden olan uygulama birçok tepki çekse de kaldırılmadı.Hakkını Savun Hareketi, Danıştay'da yaz saati uygulamasının kaldırılması için dava açtı.Yaz saati uygulamasının kaldırılması, 7'ye karşı 4 oyla "davanın zamanında açılmadığı" gerekçesiyle reddedildiTürkiye'de yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak. Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.Türkiye'de kış saati uygulaması, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde saatlerin ileri ve geri alınması şeklinde gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Kış saati uygulaması, enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. 8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirilmiştir.Kış saati uygulaması genellikle Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez değişir. Mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilir. Bu nedenle bu tarihte gece bir saat daha kısa olur. Ekim ayının son pazar günü ise saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına dönülür. Bu değişiklik, gecelerin daha uzun ve sabahların daha erken olmasını sağlar. Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz saati kullanılmaktadır ve saatler geri alınmamaktadır.Kış saati uygulamasının amacı, akşam saatlerinde daha uzun süre doğal ışıktan faydalanarak elektrik enerjisi tasarrufu yapmaktır. Ancak bu uygulamanın yararları ve gerekliliği hala tartışma konusu olmuştur.