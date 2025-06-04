Yarın borsa açık mı, kapalı mı? 5 haziran Arefe Günü Borsa İstanbuk açık mı, yarım gün mü?

Borsaların çalışma saatleri merak ediliyor. 5 Haziran Perşembe borsalar açık mı? sorusu gündemde... 5 Haziran 2025 Perşembe günü borsaların saat kaçla kaç arası çalıştığı da sorgulanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın arefesi Perşembe gününe gelmesiyle borsaların açık olup olmadığına dair bilgiler haberimizde... Borsalar bugün yarın yarım gün mü, kapalı mı, kaç saat işlem görüyor? soruları gündemde... 5 Haziran Kurban Bayramı'nın arefesi yarım gün resmi tatil olması sebebiyle borsalarda alım satım işlemlerinin yapılıp yapılmadığı da sorgulanıyor.



Borsalar yarın açık mı, Perşembe günü borsalar kapalı mı?



5 Haziran Kurban Bayramı Arefesi yarım gün olarak resmi tatil ilan edildi. Bu nedenle 5 Haziran'da borsalar kapalı olacak. Borsalar 2024 yılında Kurban Bayramı boyunca seans yapmamıştı.



Hafta içi her gün 09:40 - 09:55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Saat 09:55 itibarıyla ise fiyat belirleme ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam etmektedir.

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