Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 13:52

Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi?

Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi, 6 Şubat pazartesi günü Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi olacağına ilişkin gözler Yalova, Karaman, Mardin Valiliği'nde. Okullar tatil mi sorusu ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi günü Yalova, Karaman, Mardin'de okullar tatil mi? İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi günü Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi?
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Yalova, Karaman, Mardin okullar tatil mi merak ediliyor. Kar yağışı yurt genelinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı, 6 Şubat günü ile gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
YALOVA, KARAMAN, MARDİN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT 2023)

Yalova, Karaman, Mardin'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Yalova, Karaman, Mardin Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT 2023)

Kar yağışları tüm ülkeyi etkisi altına alırken ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den yeni uyarılar geldi. Kerem Ökten, o günü işaret ederek okulların tatil olabileceğini söyledi. İşte Kerem Ökten'in açıklamaları:

"İstanbul'da Perşembe öğlene kadar etkili olacak kar yağışları şehri beyaza bürüyecek. Kar Pazar günü (yarın) akşama doğru başlıyor."

Ökten geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda da okulların tatil olabileceğini sürmüştü. İşte Ökten'in o uyarısı:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


"Avrupa modeli, Kanada modeli ve Amerika modeli aynı fikirde. Türkiye'ye Sibirya'dan bir soğuk canavarı gelebilir. 14 Şubat sevgililer gününü içine alacak şekilde. Okulların durumu tekrar gözden geçirilebilir."

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, Pazar günü sabah 08:00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.


İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Lapa lapa yağan kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Kentin tarihi simgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın yağdığını gören vatandaşlar, evlerinin önünde kar topu oynayıp, halay çekerek karın keyfini çıkardı.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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