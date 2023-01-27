Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 19:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 19:19

Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?

Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını dizisinde yaşanan son gelişmeler izleyici şaşırtmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesine adını yazdırmaya devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?

Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?
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Kısa bir süre önce yayınlanmaya başlanan Yalı Çapkını dizisi özellikle reyting sıralamasında aldığı başarılarla adından söz ettiriyor. Büyük bir başarıya ulaşan dizinin yayınlanan bölüm, fragman ve sahneleri dijital platformda da çok izleniyor. Başarısını altı bölümdür sürdüren diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?
YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

Her ne kadar dizinin reytingleri düşmüş olsa da halen en çok izlenen diziler arasında geliyor. Bu bakımdan dizinin yakın bir tarihte final yapması beklenmiyor.
YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Selen Özbayrak
Umut Gezer

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