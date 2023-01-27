Kısa bir süre önce yayınlanmaya başlanan Yalı Çapkını dizisi özellikle reyting sıralamasında aldığı başarılarla adından söz ettiriyor. Büyük bir başarıya ulaşan dizinin yayınlanan bölüm, fragman ve sahneleri dijital platformda da çok izleniyor. Başarısını altı bölümdür sürdüren diziyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak?Her ne kadar dizinin reytingleri düşmüş olsa da halen en çok izlenen diziler arasında geliyor. Bu bakımdan dizinin yakın bir tarihte final yapması beklenmiyor.Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.Afra SaraçoğluMert Ramazan DemirÇetin TekindorŞerif SezerGülçin ŞantırcıoğluEmre AltuğGözde KansuErsin ArıcıBeril PozamDoğukan Polatİrem AltuğÖznur SerçelerHülya DuyarDiren PolatoğullarıSezin BozacıYiğit TuncayBuçe Buse KahramanSelen ÖzbayrakUmut Gezer