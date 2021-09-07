Watford, Ozan Tufan'ın forma numarasını açıkladı

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu.
Watford Kulübü, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayla mücadele edeceğini duyurdu.
Cumartesi günü TSİ 17:00'de Wolverhampton'ı ağırlayacak Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan'ın da forma giymesi bekleniyor.
Watford Kulübü, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayla mücadele edeceğini duyurdu.
Cumartesi günü TSİ 17:00'de Wolverhampton'ı ağırlayacak Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan'ın da forma giymesi bekleniyor.