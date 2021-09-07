Watford, Ozan Tufan'ın forma numarasını açıkladı

Watford Kulübü, Ozan Tufan'ın forma numarasını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Watford, Ozan Tufan'ın forma numarasını açıkladı
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07 Eylül 2021 19:08
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu.

Watford Kulübü, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayla mücadele edeceğini duyurdu.

Cumartesi günü TSİ 17:00'de Wolverhampton'ı ağırlayacak Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan'ın da forma giymesi bekleniyor.




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