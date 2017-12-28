Vezir Parmağı filminin konusu nedir? Vezir Parmağı dizisi oyuncu kadrosu kimler?

Peki hangi hangi kanalda olacak? Peki Vezir Parmağı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte birbirinden önemli isimlerin yer aldığı Vezir Parmağı filminden tüm detaylarla sizlerleyiz...3 katıya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaası olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir. Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır. İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar...Vezir Parmağı'nın başrolünü Mahsun Kırmızıgül üstlenirken; kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen,Suna Selen ve Defne Yalnız eşlik ediyor.Mahsun kırmızıgül, gerçek adıyla Abdullah Bazencir Diyarbakır Han ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Sanatçının 21 kardeşi vardır. Biri öz üçü üvey, dört annesi olan Kırmızıgül'ün öz annesi imam nikahı kurbanıdır. Babası Kırmızıgül'ü ve öz kardeşleriniterk ederek Bingöl'e gider. Bunun üzerine annesi ve kardeşleriyle beraber yine Diyarbakır'da bulunan Kore mahallesine taşınırlar. Mahsun kırmızıgül 'ün kendi anlatımına göre Kore mahallesinde arkadaşları yasa dışı işlerle büyürken kendisi uzak durmuş ve her türlü kötülükten kendini muhafaza etmeye çalışmıştır. Babası gittikten sonra evin geçimini abisi sağlar. Abisinin bir iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sanatçıyı çok üzer. Bu olay üzerine annesi bir kiremit fabrikasında, Kırmızıgül ise kahvehanede çalıştı, boyacılık, çiğköftecilik yaptı kaçak sigara sattı.Öncelikle Diyarbakır'da düğünlerde şarkı söyleyerek il çapında adını duyurdu. Doldurduğu bir kaseti Bir otobüs şoförü aracılığıyla, İstanbul'a göndermeyi başarır. Bu sayede güneş plak ilk albüm için Kırmızıgül'üİstanbul'a getirtir. 1981 yılında müzik çalışmalarına başlar. 1993 e kadar çıkardığı 8 albümün ardından profesyonel anlamda ilk çalışması olan 'Alem Buysa Kral Sensin' isimli kasetiyle piyasaları adeta salladı. 1994 yılında Prestij müzik şirketine 3. Ortak olarak girmesiyle firma yüzde 600'lere kadar büyüdü ve sektörün zirvesine oturdu. 2007 yılında sinemaya giriş yapan sanatçı 'Beyaz Melek' isimli filmi ile büyük beğeni kazandı. Başarıları ise şu şekilde sayılabilir.23 albümde 100den fazla şarkı ve türküyü kayda almıştır.6 sinema filminde oyunculuk yönetmenlik ve ya yapımcılık yapmıştır.9 televizyon dizisinde oyunculuk yaparak sevenleriyle buluşmuştur.