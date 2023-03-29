Vapur, BUDO seferleri iptal mi? 29 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur feribot seferleri

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Hava şartlarının giderek kötüleşmesinin ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyordu. İstanbul Şehir Hatları konuya açıklık getirerek bilgilendirme yayınladı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildiği duyuruldu. İşte, İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.29.03.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.03.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.03.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.03.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.