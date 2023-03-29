Haber Tarihi: 29 Mart 2023 09:21 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 09:21

Vapur, BUDO seferleri iptal mi? 29 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur feribot seferleri

Marmara bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hava şartlarının kötüleşmesi zaman zaman İstanbul vapur seferlerinin ve İstanbul – Bursa BUDO feribot seferlerinin iptal edilmesine sebep olabiliyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi edildi? 29 Mart feribot seferleri iptal edildi mi? İşte son durum…

Vapur, BUDO seferleri iptal mi? 29 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur feribot seferleri
Abone Ol
Hava şartlarının giderek kötüleşmesinin ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyordu. İstanbul Şehir Hatları konuya açıklık getirerek bilgilendirme yayınladı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildiği duyuruldu. İşte, İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri. 
28 MART İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
28 MART BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

29.03.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Orhan Ak: 'Üstesinden geleceğiz' Trabzonspor Orhan Ak: "Üstesinden geleceğiz"
29 Mart İstanbul okullar tatil mi 2023? Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Gündem 29 Mart İstanbul okullar tatil mi 2023? Yarın Ankara'da okullar tatil mi?
Fenerbahçe'de gözler Joao Pedro'da Fenerbahçe Fenerbahçe'de gözler Joao Pedro'da
Beşiktaş transferde Roma ile karşı karşıya Türkiye Transferler Beşiktaş transferde Roma ile karşı karşıya
Angel Di Maria transfer için son kararını verdi! Galatasaray Angel Di Maria transfer için son kararını verdi!
Vapur, BUDO seferleri iptal mi? 29 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur feribot seferleri Gündem Vapur, BUDO seferleri iptal mi? 29 Mart 2023 Cumartesi son dakika İstanbul'da iptal olan vapur feribot seferleri
Ferdi Kadıoğlu, bonservis rekorunu kıracak Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, bonservis rekorunu kıracak
Colley'den aile boyu gol Beşiktaş Colley'den aile boyu gol
Ghezzal derbi için 90 dakikaya hazır! Beşiktaş Ghezzal derbi için 90 dakikaya hazır!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan TFF'ye Türki öneri: "Yabancı sayılmasınlar"
2
Lionel Messi'den emeklilik açıklaması
3
Merih Demiral: "Kuntz ile ilgili konuşamam"
4
Zlatko Dalic: "Asla unutmayacağım"
5
Barcelona'nın 'Negreira Davası'nda şok eden gelişmeler!
6
Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
7
Nagelsmann'dan Tottenham kararı

SON HABERLER

yukarı ok