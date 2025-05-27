Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 27. bölümü ile ekranlara geldi. Yayınlanan yeni bölüm ardından izleyiciler 28. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, dizide bu hafta çareyi annesinin mezarına sığınmakta bulan Alya, Cihan'a aşık olduğunu resmen itiraf ediyor. Sadakat'in tüm diretmelerine rağmen Cihan da Alya'dan vazgeçmiyor. Peki, Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı yeni ve sürükleyici bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizi severlerin merakla takip ettiği Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı, beklenen anda Kanal D web sitesi üzerinden erişime açıldı. Uzak Şehir fragmanını izleyenler, önümüzdeki hafta ekranlara gelecek olan 28. bölüm için heyecanlarını ikiye katladı. Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı, dizinin gidişatına dair önemli sinyaller veriyor ve izleyicileri büyük bir meraka sürüklüyor.



UZAK ŞEHİR 28.BÖLÜM FRAGMANI İZLE



Uzak Şehir 28.bölüm fragmanı yayınlanması üzerine Şahin ve Nare en sonunda nikah masasında oturuyor. Dizi 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sezon finaline girecek.



Alboralar, Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlandığını görmesi üzerine bağırarak Kaya'ya koşar. Zerrin ise bu duruma dayanamayıp kendini bir köprüde bulur. Şahin ve Nare en sonunda nikah kıyar.



Tüm bu yaşananlar, Uzak Şehir'in yeni bölümüyle 28. bölümde açıklığa kavuşuyor.



UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM ÖZETİ



Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine'yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.



Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan'ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin'le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar.



Sadakat, Alya'yı göndermenin kolay olmayacağını anlar ama pes etmez. Sınırlarını zorlar, Cihan Deniz'i de konuya dahil eder. Ancak attığı bu adım kontrolü elinden alır, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.



Cihan, peşini bırakmadığı Suriyeliyle ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Şahin'le birlikte hareket eder, Boran'ın katilini ortaya çıkarır.



Ama bu gerçek...



Kimin evine ateş düşürecek, kimin içindeki yangını söndürecektir?