Umut Yıldız kimdir? NASA Astrofizikçisi Umut Yıldız'ın hayatı

Dr. Umut Yıldız, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Ordulu olan Yıldız'ın babası polis memuru olduğu için daha sonra Karabük, Zonguldak ve Çanakkale'de yaşadı. Daha sonra Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde okumak için Ankara'ya geldi. Ankara'dan sonra Groningen Kapteyn Astronomical Institute'te yüksek lisansını tamamladı. Leiden Üniversitesi'nde Astrofizik üzerine doktorasını yaptı. Leiden'de doktora sonrası araştırmalarına devam ederken, 2013 yılında NASA'ya katldı ve NASA/JPL (Jet Propulsion Laboratory)'de çalışmaya başladı. Şu anda 2016'dan beri NASA/JPL'de Uzay Telekominikasyon Mühendisi olarak çalışmalarına devam etmekte.Dr. Umut Yıldız, bilim iletişimine önem vermekte ve bunun için popüler bilim makaleleri, bilim ve astronomi konulu programlar yapmaktadır. "Tek Çare Uzay" isimli programıyla Discord, Twitch ve Youtube üzerinden yayınlar yapmaktadır. Her Cumartesi 21:00'de uzay haberlerini yorumlayarak güncel gelişmeleri aktarmaktadır. Juno, Cassini Görevi, Mars Insight Görevi, James Webb Uzay Teleskobu gibi önemli uzay görevlerinde canlı yayınlar düzenleyerek takipçilerine bu çalışmaları açıklamış, önemini anlatmıştır. Atlas Dergisi ve Popüler Bilim Dergisinde aylık olarak köşe yazıları yazmaktadır. Twitter'da en çok takipçisi olan dördüncü astronom olan Umut Yıldız ayrıca pek çok konferans ve online etkinlikle yüzlerce çocuk, genç ve yetişkine uzay ve astronomiden bahsetmiştir. 2022 itibariyle 200'den fazla konferans/e-konferans ile 3000'den fazla okulda 400.000'den fazla öğrenciye ulaştığını belirtmiştir.Umut Yıldız tahmin edilenin aksine iletişime açık ve kendisine ulaşanlarla iletişime girmekten çekinmeyen biri. Her ne kadar bazı takipçileri için yeterince kamçılayıcı motivasyon sunamamış olsa da, bugün astronomi ve uzay dediğimizde Türkiye'de akıllara sevgiyle birlikte gelen ilk isim. 2015 yılında açtığı # Hayallerinizinmektubu tag çalışmasına uzun yıllar gençler ve çocuklar mektuplarını gönderdi, pek çok hayatta dokundu. Yıldız'la yüzyüze ya da online iletişime geçmiş hemen herkes alçakgönüllü olduğunu ve çok yardım sever olduğunu belirtiyor.Dr. Umut Yıldız, "Mesaj" Filminde Jodie Foster'ın New Mexico'daki radyo teleskobu çalıştırdığı sahneden çok etkilenmiş ve bunu bir gün kendisinin de gerçekleştirmek istediğini fark etmiştir. Umut Yıldız kariyeri boyunca Hawaii, Şili ve Avrupa'da pek çok teleskopla gözlem yapmış ve gözlem projeleri yürütmüştür. Gözlem yaptığı teleskoplar, SOFIA Airbourne Gözlemevi (Palmdale and Christchurch), APEX Teleskobu (Llano de Chajnantor, Şili), SMT (Millimeter-altı Teleskop) (Mt Graham, Arizona, ABD), IRAM 30m Teleskobu (Sierra Nevada, İspanya), James Clerk Maxwell Teleskobu(JCMT, Mauna Kea, Hawaii), William Herschel Teleskobu (La Palma, Spain), Maksutov Teleskobu (Ankara Üniversitesi Gözlemevi, Ankara)'dur.Dr. Umut Yıldız'ın bilimsel araştırmaları astrofizik alanında moleküler bulutlar ve yıldız oluşumu üzerine yoğunlaşıyor. Uzayda var olan molekülleri, Herschel uzay teleskobu ile galaksilerde ve galaksiler arasındaki bulunan maddeleri, Taurus moleküler bulutu içindeki flamentleri, uzayda hidrojen ve helyumdana sonra en çok bulunan oksijenin neden ve nasıl bulunduğunu, su ve karbondioksit moleküllerini araştırıyor.