Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki bu mücadele 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak.



ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM



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ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI



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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği Ümraniyespor-Trabzonspor maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacakÜmraniyespor-Trabzonspor kupa maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Hafta sonu oynan ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet alamadı.