Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 12:45

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak maçın detayları belli oldu. Karşılaşmayı televizyondan ve tribünden takip edecek sporseverler Ümraniyespor-Trabzonspor ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını merak ediyor. İşte iki takımda öne çıkan detaylar...

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında yarın HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği Ümraniyespor-Trabzonspor maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki bu mücadele 18 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Trabzonspor kupa maçı  A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

Ümraniyespor-Trabzonspor maçını canı anlatım ile buradan takip edebilirsiniz...



ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI
 Hafta sonu oynan ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor'da, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. 

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet alamadı.

 
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