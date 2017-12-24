Ümraniyespor Samsunspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Ümraniyespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Ümraniyespor-Samsunspor karşı karşıya gelecek.ÜMRANİYESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor
. Ligin 17. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Samsunspor maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Ümraniyespor-Samsunspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 29 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alan Ümraniyespor, 19 puan -4 averaj ile 13. sırada yer alan Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.
- Son 10 yılda, Bayram Bektaş ile Engin İpekoğlu 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.
- 2.500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
- Ev sahibi takımda İbrahim Akdağ, Aaron Appindangoye, Jean-Armel Drole cezaları, misafir takımda ise Mohamed Larbi sakatlığı; Hasan Hatipoğlu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi
- 6 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 4 takımdan biri.
- 11 golle en az gol yiyen takımı.
- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Konuk Ekip
- 5 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan takımı.
- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.