Ümraniyespor Samsunspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Ümraniyespor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Ümraniyespor-Samsunspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Aralık 2017 03:42
Ümraniyespor Samsunspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Ümraniyespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Ümraniyespor-Samsunspor karşı karşıya gelecek.

ÜMRANİYESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Samsunspor maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Ümraniyespor-Samsunspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

Genel Bilgiler

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 29 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alan Ümraniyespor, 19 puan -4 averaj ile 13. sırada yer alan Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

- Son 10 yılda, Bayram Bektaş ile Engin İpekoğlu 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.

- 2.500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

- Ev sahibi takımda İbrahim Akdağ, Aaron Appindangoye, Jean-Armel Drole cezaları, misafir takımda ise Mohamed Larbi sakatlığı; Hasan Hatipoğlu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- 6 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 4 takımdan biri.

- 11 golle en az gol yiyen takımı.

- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Konuk Ekip

- 5 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan takımı.

- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.



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