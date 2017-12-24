Ümraniyespor Samsunspor maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Ümraniyespor-Samsunspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Ümraniyespor-Samsunspor karşı karşıya gelecek.. Ligin 17. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Samsunspor maçı naklen yayınlanacak.24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 1 ekranında canlı olarak yayınlanacakÜmraniyespor-Samsunspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 29 puan 7 averaj ile 2. sırada yer alan Ümraniyespor, 19 puan -4 averaj ile 13. sırada yer alan Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.- Son 10 yılda, Bayram Bektaş ile Engin İpekoğlu 2 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.- 2.500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.- Ev sahibi takımda İbrahim Akdağ, Aaron Appindangoye, Jean-Armel Drole cezaları, misafir takımda ise Mohamed Larbi sakatlığı; Hasan Hatipoğlu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 6 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 4 takımdan biri.- 11 golle en az gol yiyen takımı.- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- 5 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan takımı.- Hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.