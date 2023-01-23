Ümraniyespor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Ümraniye maçı izle
Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 19:27 -
Güncelleme Tarihi:
23 Ocak 2023 19:27
Ümraniyespor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Ümraniye maçı izle
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Ümraniyespor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte Ümraniyespor Fenerbahçe maçından son dakika detayları...
beIN Sports 1 Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayını! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe, Ümraniye Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
ÜMRANİYESPOR'DAN FENERBAHÇE YASAĞI
Ümraniyespor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışı ile ilgili açıklama yaptı. Bu maçta Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışı yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini duyurdu.