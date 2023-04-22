Haber Tarihi: 22 Nisan 2023 18:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 18:05

Ümraniyespor-Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Ümraniyespor-Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaan galip ayrılıp Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren Ümraniyespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

Ümraniyespor-Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. basamakta bulunan siyah-beyazlı takım, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 30. haftayı 3-0 hükmen galip geçti. 

Ümraniyespor-Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.
Ümraniyespor

Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut.

Beşiktaş
Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Cenk, Aboubakar, Redmond.



Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırarak maça 3. sırada çıkıyor.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

Eksikler


Ümraniyespor'da cezası sona eren Isaac Sackey bu maçta takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları olan Dele Alli ve Tayyip Talha dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sınırdaki isimler

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Ümraniyespor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde oynayamayacak.

Ümraniyespor'da ise sarı kart sınırında olan Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

Mustafa Er ilk maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen HangiKredi Ümraniyespor ise teknik direktör değişikliğine gitti.

İstanbul temsilcisi, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk randevusuna Beşiktaş karşısında çıkacak.
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