Uğur Dündar'dan flaş yorum; 'Onlar artık eski hakem'

Sivasspor-Galatasaray maçıda iptal edilen golün yankıları halen sürerken Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, konuya dair yeni bir paylaşımda bulundu.



"ONLAR ARTIK ESKİ HAKEM"



Karşılaşmanın orta hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp hakkında Twitter'da bir paylaşım yapan Dündar, "MHK ne karar verirse versin, futbolseverlerin gözünde Özgüç Türkalp ile Erkan Özdamar'ın hakemlik kariyerleri bitmiştir. Onlar artık skandalla anılacak eski hakemlerdir!" ifadelerini kullandı.



Sivasspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında Sivasspor'un Fredrik Ulvestad ile bulduğu golün VAR'dan gelen uyarıyla iptal edilmesi büyük yankı uyandırmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ