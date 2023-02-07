Türkiye'ye deprem için yardım eden ülkeler hangileri? Türkiye'ye deprem yardımı yapan 45 ülke listesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'da saat 04.17'de 7.7 ve 13.24'de 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş'ın çevre illerinde hissedildi. Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman, ve Adana gibi illerde yüksek hasarlar ve göçükler oluştu. Türkiye'de meydana gelen deprem ve can kaybına yönelik dünyanın dört bir yanında ülkelerden yardım ve destek ekipleri gönderildi. İşte, ülkelerin yardım destekleri...İşte yardım eli uzatan ülkeler ve gönderilen yardımlar:Birliğin Copernicus uydu sistemi, yardım ekiplerine acil durum haritaları sağlayabilecek kurumlar için aktive edildi.Şimdiye kadar en az 13 ülke yardım göndermeyi teklif etti.ABD, arama ve kurtarma çabalarını destekleyecek ekipler de dahil olmak üzere Türkiye'ye acil yardım gönderiyor. Kaliforniya'da 100'e yakın Los Angeles County itfaiyecisi ve yapı mühendisi ile birlikte özel eğitimli altı köpek Türkiye'ye gönderildi.Rus Acil Durumlar Bakanlığı'ndan kurtarma ekipleri ise Suriye'ye gönderildi ve bu bölgede hali hazırda konuşlanmış Rus ordusu, enkazı temizlemeye ve hayatta kalanları aramaya yardım etmek için 300 kişiden oluşan 10 birim ile çalışmalara başladı. Rus ordusu insani yardım dağıtmak için noktalar kurdu. Rusya Türkiye'ye de yardım teklifinde bulundu, Ankara kabul etti.İsrail ordusu, yardım sağlamak için 150 mühendis, sağlık personeli ve diğer yardım görevlilerinden oluşan bir arama kurtarma ekibi gönderdi. İki ülke, ilişkilerde yıllardır süren gerilimden sonra ilk kez bu vesile ile insani bir temasta bulunuyor. İsrail ve Suriye'nin diplomatik ilişkileri yok ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yönelik insani yardım talebini de onayladığını açıkladı.Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkiler içerisinde olduğu komşusu Yunanistan, Türkiye'ye ilk kurtarma ekibini gönderen ülkelerden biri oldu. 21 kişilik kurtarma ekibi, iki kurtarma köpeği ve bir kurtarma aracı, bir yapı mühendisi, beş doktor ve sismik planlama uzmanıyla birlikte bir askeri nakliye uçağı Türkiye'ye geldi.Başabakan Miçotakis "Yunanistan tüm güçlerini seferber etmeye hazırdır" şeklinde açıklama yaptı. İlişkilerde yeni bir dönemin başlayabilme olasılığını güçlendiren benzeri açıklamalar 24 saat içerisinde arka arkaya geldi.Almanlardan acil durum jeneratörleri, çadırlar, battaniyeler ve su arıtma ekipmanları geliyor. Ayrıca Alman THW sivil koruma teşkilatı da Türkiye'ye özel bir ekip göndermeyi teklif etti. Uluslararası Arama ve Kurtarma Almanya grubu da çok sayıda doktor ve kurtarma uzmanını Türkiye'ye uçurmaya hazırlanıyor.Kurtarma ekipleri Türkiye'ye vardı. Fransızlar yardım malzemeleri ile dolu iki uçakla Adana'ya indiler. İlk kafile özel eğitimli 4 köpeğin eşlik ettiği 73 arama kurtarma görevlisinden oluşuyor.60 kişilik bir arama kurtarma ekibi ve tıbbi malzeme gönderilecek. Hükümet ayrıca ilk etapta 5 milyon dolarlık insani yardım sağlandığını ve Gyeonggi eyalet hükümetinin de ayrıca 1 milyon dolarlık insani yardım sağlamayı planladığını açıkladı50 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi ile birlikte bir uçak yardım malzemesi gönderildi. Hükümet, Suriye ve Türkiye'ye günlük yardım uçuşlarının çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu.Sunak hükümeti Türkiye'ye ekipman ve köpeklerle birlikte 76 arama kurtarma uzmanı ve bir acil sağlık ekibi gönderdi. İngiltere ayrıca Suriye'deki mağdurlara destek sağlanması konusunda da Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduğunu açıkladı.Doğal Afet Müdahale Gücü'nden 100 personelinin yanı sıra, köpekli ekipler ve ekipmanlar yolda. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitimli doktorlar, sağlık görevlileri ve temel ilaçlardan oluşan sağlık ekiplerinin de yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi.İsviçre kurtarma köpeği servisi REDOG, 14 köpekle birlikte 22 kişilik profesyonel kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor. Hükümet ayrıca Türkiye'ye ordu afet uzmanları da dahil olmak üzere toplam 80 uzman gönderileceğini açıkladı.Çekler Türkiye'ye içerisinde itfaiyeciler, doktorlar, inşaat mühendisleri ve köpekli kurtarma ekipleri dahil olmak üzere toplam 68 kişilik bir ekip gönderiyor.Deprem felaketine ilk tepki veren ülkelerden biri Japonya oldu. Bu alanda dünyanın en ileri teknolji ve tecrübelerine sahip toplumu olan Japonlar yaklaşık 75 kişilik en profesyonel ekipmanlarla donatılmış bir kurtarma ekibi gönderdi.Mali sıkıntılar çeken Lübnan hükümeti bile kurtarma çabalarına yardımcı olması için Türkiye'ye asker, ilk müdahale ekipleri ve itfaiyeciler gönderiyor.Bir askeri afet yardım biriminden Türkiye'ye 84 asker gönderilmesi teklif edildi ancak bu teklifin akıbetine ilişkin bir bilgi şimdilik yok.İspanya85 personel ve bir gönüllü itfaiyeci birliği ile iki arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gönderiliyor.Türkiye'ye tam teçhizatlı 76 itfaiyeci ve sekiz eğitimli köpek gönderiyor.İki askeri uçakla Türkiye'ye uzman personel ve malzeme gönderiyor.40 personel, 10 köpek ve kurtarma ekipmanları yolda.21 kişilik kurtarma ekibi ve üç irtibat subayı yolda.24 itfaiyeci gönderiliyor.Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye 55 kurtarma görevlisinin gönderildiğini söyledi.Kral II. Abdullah'ın emriyle Suriye ve Türkiye'ye gönderilmek acil yardım ekipleri ve malzemeleri hazırlandı.Dışişleri bakanı, ülkenin Türkiye'ye ekipman ve kurtarma uzmanları göndereceğini söyledi.Türkiye'ye acil insani yardım sözü verdi.Sivil Koruma Dairesi Türkiye'ye yardım teklif etti. Bir itfaiye ekibi Pisa'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ordusu sağlık ve diğer personelin yanı sıra bir nakliye uçağı ile profesyonel ekipman taşınacağını da söyledi. İtalya deprem konusunda son derece tecrübeli ekiplere sahip bir ülke.Türk Kızılayı'na 632 bin dolar ve Suriye Arap Kızılayı'na 316 bin dolar nakit yardım gönderdiler.Türk Kızılayı ve Suriye Kızılayı'na 200 biner dolarlık insani yardım gönderdi.Yardım yapılacağı açıklandı ancak detayları bilinmiyor