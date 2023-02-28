Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 11:59

Türkiye Kupası maçları ertelendi mi? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Çeyrek final fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, ertelendi mi sorusu merak konusu oldu. Çeyrek final fikstürü açıklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig başta olmak üzere birçok maç ertelenmişti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ise merak konusu oldu. Peki çeyrek final maçları ertelendi mi? Ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Türkiye Kupası maçları ertelendi mi? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Çeyrek final fikstürü
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları geçtiğimiz ay çekilmişti. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların oynanacağı tarihler de açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından söz konusu maçlar ertelendi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak sorularının cevapları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ZTK'da son 16 turu tamamlanmıştı ve çeyrek final mücadeleleri bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi. Ancak TFF'den ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yeni tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
TFF'nin ocak ayında yaptığı açıklamada ZTK karşılaşmaları hakkında, ''Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.'' ifadeleri yer almıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI  ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Başakşehir

Fenerbahçe - Kayserispor

Trabzonspor - Ankaragücü

Sivasspor - Gaziantep FK (Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ile Sivasspor yarı finale çıktı.)
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