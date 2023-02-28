Türkiye Kupası maçları ertelendi mi? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Çeyrek final fikstürü

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları geçtiğimiz ay çekilmişti. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların oynanacağı tarihler de açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından söz konusu maçlar ertelendi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak sorularının cevapları...ZTK'da son 16 turu tamamlanmıştı ve çeyrek final mücadeleleri bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi. Ancak TFF'den ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yeni tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.TFF'nin ocak ayında yaptığı açıklamada ZTK karşılaşmaları hakkında, ''Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.'' ifadeleri yer almıştı.Galatasaray - BaşakşehirFenerbahçe - KayserisporTrabzonspor - AnkaragücüSivasspor - Gaziantep FK (Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi ile Sivasspor yarı finale çıktı.)