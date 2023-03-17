Haber Tarihi: 17 Mart 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 16:31

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Hırvatistan bilet fiyatları

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Hırvatistan bilet fiyatları
Abone Ol
Türkiye - Hırvatistan maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ımızın fikstürü de açıklandı. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabakanın TRT Spor'da veya TRT 1'de canlı yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Hırvatistan, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 Elemeleri'de Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, Türkiye - Hırvatistan biletleri satışa çıkıyor.

Bilet fiyatları 685 TL'den başlıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler? Gündem İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?
Barcelona için yeni rüşvet iddiası! Barcelona Barcelona için yeni rüşvet iddiası!
Lewandowski: 'Dünyadaki en önemli maç' Barcelona Lewandowski: "Dünyadaki en önemli maç"
Fenerbahçe'den Zenit ile özel maç Fenerbahçe Fenerbahçe'den Zenit ile özel maç
PSG'den Lionel Messi açıklaması P. St Germain PSG'den Lionel Messi açıklaması
İşte Ümit Milli Takım kadrosu! Milli Takım İşte Ümit Milli Takım kadrosu!
El Clasico'da Pedri yok! Barcelona El Clasico'da Pedri yok!
A Milli Takım'ın kamp programı belli oldu Milli Takım A Milli Takım'ın kamp programı belli oldu
Montella, Hatay'da çocuklarla top oynadı Adana Demirspor Montella, Hatay'da çocuklarla top oynadı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif
2
İtalya'nın gözü Abdülkerim'de!
3
Arsenal'in önceliği Sacha Boey
4
Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım!
5
Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Vincenzo Italiano: "Futbolcumun burnunu kırdılar"
7
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

SON HABERLER

yukarı ok