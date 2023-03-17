Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2023 Türkiye - Hırvatistan bilet fiyatları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye - Hırvatistan maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ımızın fikstürü de açıklandı. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Müsabakanın TRT Spor'da veya TRT 1'de canlı yayınlanması bekleniyor.Türkiye ve Hırvatistan, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 Elemeleri'de Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, Türkiye - Hırvatistan biletleri satışa çıkıyor.Bilet fiyatları 685 TL'den başlıyor.