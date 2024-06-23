Türkiye elendi mi? EURO 2024 puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 24 takım gruptan çıkma mücadelesi veriyor. EURO 2024'te en iyi grup üçüncüleri de son 16 turuna kalabilecek. A Milli Takım'ın gruptan çıkma ihtimalleri ise Portekiz mücadelesi öncesinde gündem oldu. A Grubu'nda Almanya ve B Grubu'nda İspanya aldıkları ikişer galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi. Polonya, Macaristan gibi takımlar iki mağlubiyet alırken en iyi grup üçüncüsü olma ihtimaline karşı son maçlarını kazanmak istiyor. Peki Türkiye EURO 2024 gruptan çıktı mı? Türkiye EURO 2024 son 16 turuna nasıl kalır? İşte, Türkiye'nin son 16 turu senaryoları…

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Türkiye, Portekiz karşılaşmasında 3-0 kaybetti. Türkiye'nin gruptan çıkma senaryosu Çekya maçına göre değişiklik gösterecek.

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak. Beraberlik durumunda Ay-yıldızlılar puanını 4'e yükseltecek ve Portekiz'in Gürcistan'a kaybetmemesi durumunda ikinci olacak. Mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarını bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz maçında puan kaybetmesi durumunda en iyi 3'üncülük hesapları yapılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.

EURO 2024'te gruplarda iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda öncelikli olarak takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki puanlarına bakılacak. Eşitliğin devam etmesi durumunda takımların kendi arasında oynadıkları maçlardaki gol farkına bakılacak.

Ardından ise kendi arasında oynana maçlarda atılan gol sayısı, gruptaki genel gol farkı, gruptaki atılan gol sayısı, deplasman golü sayısı, gruptaki deplasman golü sayısı belirleyici olacak.

1.GRUP MAÇLARI 14-18 HAZİRAN

2. GRUP MAÇLARI 19-22 HAZİRAN

3. GRUP MAÇLARI 23-26 HAZİRAN

ÇEYREK FİNALLER 5-6 TEMMUZ

YARI FİNALLER 9-10 TEMMUZ

FİNAL 14 TEMMUZ 2