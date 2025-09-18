TRT 1 canlı maç izle: Eintracht Frankfurt - Galatasaray canlı izle şifresiz

EINTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Sezon Organizasyon Maç Skor 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Magdeburg 1-1 1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1 1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-Bayern Münih 1-1 1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Bayern Münih-Galatasaray 6-0 1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Uerdingen-Galatasaray 2-0 1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Uerdingen 1-1 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Stahl-Galatasaray 1-2 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Stahl 3-0 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Werder Bremen-Galatasaray 2-1 1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Werder Bremen 0-0 1992-1993 UEFA Kupası Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0 1992-1993 UEFA Kupası Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0 1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1 1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Hertha Berlin 2-2 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Hertha Berlin-Galatasaray 1-4 1999-2000 UEFA Kupası Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2 1999-2000 UEFA Kupası Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0 2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0 2007-2008 UEFA Kupası Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1 2008-2009 UEFA Kupası Hertha Berlin-Galatasaray 0-1 2008-2009 UEFA Kupası Hamburg-Galatasaray 1-1 2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Hamburg 2-3 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-3 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4 2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 0-0 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-0 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayer Münih 1-3 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray 2-1





Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina





Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 328 116 89 123 451 498