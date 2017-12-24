Trabzonspor'un muhtemel 11'i | Karabükspor TS maçı saat kaçta?

Trabzonspor

Trabzonspor

Genel Bilgiler



- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -15 averaj ile son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 28 puan 5 averaj ve 7. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.



- Ev sahibi takımda Dany Nounkeu sakatlığı , misafir takımda ise Uğur Demirok, Juraj Kucka cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



- Son 10 yılda, Levent Açıkgöz ile Rıza Çalımbay 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Rıza Çalımbay yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.



Ev Sahibi



- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.



- 13 golle ligin en az gol atan takımı.



- En fazla asist yapan oyuncusu 2 asisti bulunan Gabriel Torje.



- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.



- En fazla asist yapan oyuncular: Olcay Şahan (3), Joao Pereira (3).



- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.



- Kardemir Karabükspor 18 gol atarken, Trabzonspor 13 golle karşılık verdi.



- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.



- Kardemir Karabükspor 4 ve Trabzonspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.







- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 8 puan -15 averaj ile son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, 28 puan 5 averaj ve 7. sırada yer alan Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Dany Nounkeu sakatlığı , misafir takımda ise Uğur Demirok, Juraj Kucka cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.- Son 10 yılda, Levent Açıkgöz ile Rıza Çalımbay 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Rıza Çalımbay yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.- 12 maçla en fazla mağlubiyet alan takımı.- 13 golle ligin en az gol atan takımı.- En fazla asist yapan oyuncusu 2 asisti bulunan Gabriel Torje.- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti.- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 2 takımıdan biri.- En fazla asist yapan oyuncular: Olcay Şahan (3), Joao Pereira (3).- Hakem Halil Umut Meler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.- Kardemir Karabükspor 18 gol atarken, Trabzonspor 13 golle karşılık verdi.- 3 maç 2,5 gol altında, 7 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Kardemir Karabükspor 4 ve Trabzonspor 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Trabzonspor



Trabzonspor

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor , söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



- Karabük'teki maçlar



Trabzonspor , Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.



En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.





Karabük'te oynanacak maçta Trabzonspor ve Karabükspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 14.00'te başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....ÇağlarOsmanGamanBarışIbanezİlhanSkulasonCeyhunSerdarPokoYatabareOnurPereiraDuricaMustafaMasOkayOnaziAbdülkadirYusufN'DoyeBurakSon 5 haftayı kayıpsız geçen, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak zirve yarışında yara almak istemiyor.Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'u da yenmesi halinde 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi başarısını tekrarlayacak.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, geçen hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılan, Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsa, 2010-2011 sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak.İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay'ın, savunmada Uğur Demirok'un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica'ya, orta alanda ise Kucka'nın yerine Ogenyi Onazi'ye forma vermesi bekleniyor.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Karabükspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.24 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Karabükspor-Trabzonspor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 14.00'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.