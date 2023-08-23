Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim girdi.
Kanat bölgesinde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından girişimlere hız veren bordo-mavililer'in Rangers formasını giyen Ianis Hagi ile ilgilendiği öne sürüldü.
MENAJERLER TEKLİF ETTİ
Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'in İskoçya'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Ianis Hagi son olarak PSV Eindhoven'la oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Michael Beale ile sorunlar yaşayan 24 yaşındaki futbolcunun menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi.
HENÜZ GİRİŞİM YOK
Alınan bilgilere göre yönetim henüz Hagi ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadı. Bjelica'nın sunacağı raporun ardından Rumen futbolcuyla ilgili karar verilecek. Hagi daha önce Genk, Fiorentina ve Viitorul formalarını da giydi.
KARİYERİ DÜŞÜŞTE
Geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat olan Ianis Hagi sadece 11 maçta forma giyebildi. Rumen yıldızın kariyeri son dönemde düşüşe geçti.
Daha önce sık sık Galatasaray'ın da gündemine gelen Ianis Hagi konusunda Trabzonspor'un resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.
Kanat bölgesinde üst üste yaşanan sakatlıkların ardından girişimlere hız veren bordo-mavililer'in Rangers formasını giyen Ianis Hagi ile ilgilendiği öne sürüldü.
MENAJERLER TEKLİF ETTİ
Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'in İskoçya'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Ianis Hagi son olarak PSV Eindhoven'la oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Michael Beale ile sorunlar yaşayan 24 yaşındaki futbolcunun menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi.
HENÜZ GİRİŞİM YOK
Alınan bilgilere göre yönetim henüz Hagi ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadı. Bjelica'nın sunacağı raporun ardından Rumen futbolcuyla ilgili karar verilecek. Hagi daha önce Genk, Fiorentina ve Viitorul formalarını da giydi.
KARİYERİ DÜŞÜŞTE
Geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat olan Ianis Hagi sadece 11 maçta forma giyebildi. Rumen yıldızın kariyeri son dönemde düşüşe geçti.
Daha önce sık sık Galatasaray'ın da gündemine gelen Ianis Hagi konusunda Trabzonspor'un resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.