Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? | Trabzonspor - Beşiktaş maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak.Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak.Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Edin Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.Mert Günok, Jonas Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.Beşiktaş zorlu Trabzonspor deplasmanında galibiyet ararken, bordo-mavililer ise yeni teknik direktörleri Şenol Güneş yönetiminde ilk maçlarına çıkacak.Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 103. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 102 müsabakada siyah-beyazlılar 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı maçlarda üstün durumda bulunuyor.İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz temsilcisi bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı.Bordo-mavililer, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Beşiktaş, bu maçı 2-1 kazanmıştı.Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.Trabzonspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.