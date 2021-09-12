Trabzon Galatasaray izle, Trabzonspor Galatasaray CANLI İZLE

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu dev maçın VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak.

🔔Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. pic.twitter.com/aMBFAHe031



— Sporx (@sporx) September 12, 2021

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

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Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.