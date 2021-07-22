Tottenham, İtalya'dan kaleci transferi yaptı

Hugo Lloris'in sık sık sakatlanması ve 34 yaşına gelmesi nedeniyle alternatif arayan Tottenham, Atalanta'dan Pierluigi Gollini'de karar kıldı.



İngiliz ekibi, 26 yaşındaki İtalyan kaleciyi sezon sonuna kadar kiralarken, anlaşmaya oynadığı maç sayısına göre mecburi şekilde devreye girecek 15 milyon euroluk satın alma maddesi koyuldu.



İtalya'dan ayrılırken gazetecilere kısa bir açıklama yapan Gollini, "Atalanta'ya veda etmek zor ancak Tottenham benim için en iyi seçenekti" dedi.



2019'de Atalanta'ta Aston Villa'dan 4.4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Gollini, böylece İngiltere'ye geri dönmüş oldu.



