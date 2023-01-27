Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 11:36

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi 2023 | Denizli TOKİ kura sonuçları sorgulama

TOKİ Denizli kura sonuçlarının tarihleri başvuranlar tarafından takip ediliyor. Denizli Merkez'de 650, Acıpayam'da 508, Çivril'de 100, Honaz'da 150 ve Sarayköy'de 238 olmak üzere toplamda bin 646 konutun çekiliş sonuçları açıklandı. 27 Ocak 2023 bugün Denizli TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Bazı illerde hak sahipleri belirlenirken, diğer illerde kuraların isim listesi merak ediliyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Denizli TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte Denizli TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi 2023 | Denizli TOKİ kura sonuçları sorgulama
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TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları, 27 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Denizli Merkez'de, Acıpayam'da, Çivril'de, Honaz'da ve Sarayköy'de olmak üzere toplamda bin 646 konutun çekiliş sonuçları açıklandı. Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Denizli TOKİ kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi belli oluyor. İşte, 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ 2023 İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ Denizli 3.150 konutun 1.646'sı için kura çekimi 26 Ocak 2023 tarihinde başladı. Saat 10:00'da başlayan kura çekilişinde Acıpayam'da 508, Çivril'de 100, Honaz'da 150, Mekrez'de 650 ve Sarayköy'de 238 konutun kurası çekiliyor. Engelli, şehit yakını, emekli, gazi ailesi ve genç üyeler için yapılan kura çekilişinde hak sahipleri canlı yayında açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi TOKİ YouTube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor. Denizli'de ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet toki.gov.tr adresinden ya da "e-Devlet kura sonucu sorgulama" sayfasından sorgulayabilirsiniz.
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Denizli 1.646 konut için kura çekilişi TOKİ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaya başlandı. 26 Ocak 2023 tarihinde Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy için kuralar çekiliyor. 27 Ocak 2023 tarihinde ise Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük, Baklan ve Beyağaç için kuralar çekilecek. Aşğıdaki link üzerinden Denizli TOKİ kura çekimini canlı olarak takip edebilir ve isim listesinin tamamını görebilirsiniz. 

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ

(26 Ocak 2023 Perşembe)

Acıpayam: 508

Çivril: 100
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Honaz: 150

Merkez: 650

Sarayköy: 238


(27 Ocak 2023 Cuma)

Babadağ: 47

Bekilli: 80

Bozkurt: 100

Buldan: 126

Çal: 250

Çardak: 120

Kale: 70

Serinhisar: 198

Tavas: 100

Kızılcabölük: 100

Baklan: 220

Beyağaç: 93

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