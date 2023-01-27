TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi 2023 | Denizli TOKİ kura sonuçları sorgulama

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları, 27 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Denizli Merkez'de, Acıpayam'da, Çivril'de, Honaz'da ve Sarayköy'de olmak üzere toplamda bin 646 konutun çekiliş sonuçları açıklandı. Tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Denizli TOKİ kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi belli oluyor. İşte, 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...TOKİ Denizli 3.150 konutun 1.646'sı için kura çekimi 26 Ocak 2023 tarihinde başladı. Saat 10:00'da başlayan kura çekilişinde Acıpayam'da 508, Çivril'de 100, Honaz'da 150, Mekrez'de 650 ve Sarayköy'de 238 konutun kurası çekiliyor. Engelli, şehit yakını, emekli, gazi ailesi ve genç üyeler için yapılan kura çekilişinde hak sahipleri canlı yayında açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi TOKİ YouTube kanalından canlı olarak takip edilebiliyor. Denizli'de ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet toki.gov.tr adresinden ya da "e-Devlet kura sonucu sorgulama" sayfasından sorgulayabilirsiniz.TOKİ Denizli 1.646 konut için kura çekilişi TOKİ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaya başlandı. 26 Ocak 2023 tarihinde Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy için kuralar çekiliyor. 27 Ocak 2023 tarihinde ise Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük, Baklan ve Beyağaç için kuralar çekilecek. Aşğıdaki link üzerinden Denizli TOKİ kura çekimini canlı olarak takip edebilir ve isim listesinin tamamını görebilirsiniz.(26 Ocak 2023 Perşembe)Acıpayam: 508Çivril: 100Honaz: 150Merkez: 650Sarayköy: 238(27 Ocak 2023 Cuma)Babadağ: 47Bekilli: 80Bozkurt: 100Buldan: 126Çal: 250Çardak: 120Kale: 70Serinhisar: 198Tavas: 100Kızılcabölük: 100Baklan: 220Beyağaç: 93