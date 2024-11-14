TOKİ arsa satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu 44 ilde toplam 901 arsayı satışa sunacağını açıkladı. Vatandaşlar, konut, ticaret, sanayi alanları, plansız arsalar, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları gibi farklı niteliklerdeki arsalara, cazip ödeme koşulları ile sahip olabilecek. Bu ödeme koşulları, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçeneklerini içeriyor.

TOKİ'nin uygun koşullarla satışa sunduğu arsalar için ihale tarihleri, 27-28-29 Kasım 2024 olarak belirlendi. İhale işlemleri saat 10.30'da başlayacak ve Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, vatandaşlar bu ihalelere Emlak Müzayede'nin internet sitesi üzerinden de katılabilecekler.

Satışa çıkarılacak 901 arsa; Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van illerinde bulunuyor ve bu arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak.