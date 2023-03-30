TOGG ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ - TOGG kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? TOGG çekiliş sonuçları öğrenme sorgulama ekranı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Togg çekiliş sonuçları listesi noter huzurunda canlı yayında belirlendi. Togg kura sonuçları asil ve yedek listesi yayımlandı. Yerli otomobile başvuru sayısı 180 bine dayanarak rekor kırarken, aralarından 20 bin kişi, Togg T10X'in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yer alacak. Togg fiyat listesi 953 bin TL'den başlıyor. Togg çekiliş sonuçları Trumore ve internet sitesinde açıklandı. İşte asil ve yedekler olmak üzere Togg kura sonuçları sorgulama ekranı...T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oldu.Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden erişime açıldı.TOGG kura sonuçları https://www.togg.com.tr/ internet adresinden yayımlandı. T10X için noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında T10X siparişine hak kazanan sipariş numaraları internet adresinden erişime açıldı.Karşınıza çıkan ekranda Asil Liste ve Yedek Liste seçeneklerine tıklayınız. Sipariş numaranızı girerek sorgula butonuna basınız.Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).T10X'in fiyatları şöyle oluştu:- V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL- V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL- V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL- Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak