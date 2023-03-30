Haber Tarihi: 30 Mart 2023 18:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 18:01

TOGG ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ - TOGG kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? TOGG çekiliş sonuçları öğrenme sorgulama ekranı

TOGG çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı. TOGG sahibi olacak asil üyeler ve yedek üyeler belirlendi. Çekiliş sonuçları sipariş numarası ile de öğrenilebiliyor. 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart'ta noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı. Canlı yayında 20 bin TOGG T10X modelinin sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihlilerinin belirlendi. Çekilişte ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. Asil listede yer alan kişilen araçlarını satın almazsa yedek listeden sipariş işlemi devam edecek. Togg'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek. TOGG kura sonuçları TOGG.com.tr internet adresinden sorgulanabilecek. Peki, TOGG kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? TOGG çekiliş sonuçları öğrenme sorgulama ekranı

TOGG ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ - TOGG kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilir? TOGG çekiliş sonuçları öğrenme sorgulama ekranı
Abone Ol
Togg çekiliş sonuçları listesi noter huzurunda canlı yayında belirlendi. Togg kura sonuçları asil ve yedek listesi yayımlandı. Yerli otomobile başvuru sayısı 180 bine dayanarak rekor kırarken, aralarından 20 bin kişi, Togg T10X'in ilk kullanıcıları olacak. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yer alacak. Togg fiyat listesi 953 bin TL'den başlıyor. Togg çekiliş sonuçları Trumore ve internet sitesinde açıklandı. İşte asil ve yedekler olmak üzere Togg kura sonuçları sorgulama ekranı... 

TOGG ÇEKİLİŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ  T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oldu.
Çekiliş sonuçları 22.30'dan itibaren Togg'un resmi sitesinden erişime açıldı.

TOGG KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOGG kura sonuçları https://www.togg.com.tr/ internet adresinden yayımlandı. T10X için noter huzurunda yapılan çekiliş sonrasında T10X siparişine hak kazanan sipariş numaraları internet adresinden erişime açıldı.

Karşınıza çıkan ekranda Asil Liste ve Yedek Liste seçeneklerine tıklayınız. Sipariş numaranızı girerek sorgula butonuna basınız.

YEDEK LİSTE BELİRLENDİ

Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

EK GARANTİ VE AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKI

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.


KALAN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

- V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
- Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Göztepe'de Isaac Atanga'nın sözleşmesi feshedildi Spor Toto 1. Lig Göztepe'de Isaac Atanga'nın sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan müjde! Beşiktaş Beşiktaş'a Tayyip Talha'dan müjde!
Yanlışlıkla erken bitirilen maçın galibi Altay oldu Spor Toto 1. Lig Yanlışlıkla erken bitirilen maçın galibi Altay oldu
Kayserispor için gerçek ortaya çıktı Yukatel Kayserispor Kayserispor için gerçek ortaya çıktı
TFF 2. Lig'de 29. hafta sona erdi Spor Toto 2. Lig TFF 2. Lig'de 29. hafta sona erdi
Gvardiol'dan transfer açıklaması! Leipzig Gvardiol'dan transfer açıklaması!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza Fenerbahçe UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
UEFA'dan Sivasspor'a ceza! Sivasspor UEFA'dan Sivasspor'a ceza!
Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Kalmar FF'ye transfer oldu Spor Toto 1. Lig Çaykur Rizesporlu Deniz Hümmet, Kalmar FF'ye transfer oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Livakovic için düğmeye bastı!
2
Galatasaray'dan stadyum hamlesi! İşte yeni kapasite
3
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine "manuel" atama
4
Murat Sancak: "Jesus'tan sonra en pahalısı Montella"
5
Ali Koç'tan Play-Off ve yabancı sayısı için yanıt
6
11 kulüpten 7'si "Gaziantep ve Hatayspor maçları iptal edilsin" dedi
7
Erden Timur'dan 100 Milyon TL

SON HABERLER

yukarı ok