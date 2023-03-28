TÖDER ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER sonuçları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TÖDER sınav sonuçları, soruları ve cevap anahtarı için sorgulamalar başladı. YKS sınavı öncesi başarı durumunu ölçmek isteyen öğrenciler, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği tarafından Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavına girdi. Söz konusu sınava katılanlar bu noktada "TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, soruları ve cevapları (A ve B kitapçığı cevap anahtarı) yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TÖDER sonuçları 24-25-26 Mart tarihlerinde yapılan TYT ve AYT oturumları sonrası yapılacak değerlendirmelerin ardından duyurulacak. İşte, 2023 TÖDER sınav sonuçları sorgulama ve soru kitapçığı - cevap anahtarı son durum.2022-2023 dönemi TÖDER YKS-2 (TYT-AYT) Deneme Sınavı 24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar) tarihlerinde gerçekleştirildi.TÖDER sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde habrerimizde yer verilecektir.TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavı sonuçları http://toderyks.ertem.com.tr/internet adresi üzerinden açıklanacak.Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.13-14 Ocak 2023 (Cuma- Cumartesi)Dönem: 2022-202324-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)Dönem: 2022-202321-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)Dönem: 2022-2023TÖDER 2023 AYT ve TYT sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları henüz yayımlanmadı.Cevap anahtarı açıklandığı takdirde detayları haberimizde bulabileceksiniz.