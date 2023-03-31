TİP Milletvekili Aday Adayları Listesi 2023 | TİP Adayları Listesi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile partisinin 3 milletvekili adayını kamuoyuna duyurdu.Baş, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Ege'nin hem üretici hem de mücadeleci köylülerinden sevgili Mehmet Kani ve belediye emekçilerinin örgütlenmesine çok katkı koymuş İBB İGDAŞ işçisi sevgili Anıl Denizci milletvekili adaylığını üstlendiler. Kendilerine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Emekçiler Meclis'e" ifadelerini kullandı. Görsellerde Mehmet Kani ve Ali Denizci'nin fotoğrafları da yer alırken, "TİPSenin" etiketi de yer aldı.TİP Genel Başkanı Baş, daha sonraki paylaşımında ise oyuncu Mehmet Aslantuğ'un da TİP'ten milletvekili adayı olacağını belirtti. Baş, paylaşımında, Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİPSenin Kaptan" ifadelerine yer verdi.Milletvekili adaylığı için TİP'e bin 397 başvuru yapılırken, adaylar arasında Çorlu Tren Katliamı'nda 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe de yer almıştı.