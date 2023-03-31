Haber Tarihi: 31 Mart 2023 17:54 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 17:54

TİP Milletvekili Aday Adayları Listesi 2023 | TİP Adayları Listesi

TİP Milletvekili aday adayları listesi 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, TİP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan TİP aday adayları listesi

TİP Milletvekili Aday Adayları Listesi 2023 | TİP Adayları Listesi
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TİP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. TİP'İN 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. TİP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, TİP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan TİP aday adayları listesi

TİP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023 TİP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin TİP milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile partisinin 3 milletvekili adayını kamuoyuna duyurdu.

Baş, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Ege'nin hem üretici hem de mücadeleci köylülerinden sevgili Mehmet Kani ve belediye emekçilerinin örgütlenmesine çok katkı koymuş İBB İGDAŞ işçisi sevgili Anıl Denizci milletvekili adaylığını üstlendiler. Kendilerine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Emekçiler Meclis'e" ifadelerini kullandı. Görsellerde Mehmet Kani ve Ali Denizci'nin fotoğrafları da yer alırken, "TİPSenin" etiketi de yer aldı.

OYUNCU MEHMET ASLANTUĞ DA ADAYLAR ARASINDA

TİP Genel Başkanı Baş, daha sonraki paylaşımında ise oyuncu Mehmet Aslantuğ'un da TİP'ten milletvekili adayı olacağını belirtti. Baş, paylaşımında, Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum. TİPSenin Kaptan" ifadelerine yer verdi.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN BİN 397 BAŞVURU

Milletvekili adaylığı için TİP'e bin 397 başvuru yapılırken, adaylar arasında Çorlu Tren Katliamı'nda 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz ile haber takibi esnasında öldürülen Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe de yer almıştı.
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