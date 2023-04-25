Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2023 Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?

ARAÇ YENİLEYEN ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK Mİ?

Ford ticari araç modelleri ve kampanyalı 0 km fiyat listesi Nisan 2023

Ford Tourneo Courier kampanyalı fiyat listesi – Nisan 2023

Tourneo Courier Trend Kısa 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 482.700 TL Tourneo Courier Deluxe Kısa 1.5L TDCI 75 PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 505.900 TL Tourneo Courier Deluxe Kısa 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 520.600 TL Tourneo Courier Titanium Kısa 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel(Euro 6.2) 547.600 TL Tourneo Courier Titanium Plus Kısa 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 591.000 TL Tourneo Courier Colorline Kısa 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Manuel 415.000 TL Tourneo Courier Titanium Kısa 1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel 481.400 TL Tourneo Courier Yeni Titanium Plus Kısa 1.0L Ecoboost 100PS 6 İleri Manuel 524.600 TL

Yeni Tourneo Connect Titanium Kısa 2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 814.700 TL Yeni Tourneo Connect Active Kısa2.0L EcoBlue 122PS 7 İleri Otomatik 874.300 TL

Ford Tourneo Custom kampanyalı fiyat listesi – Nisan 2023

Tourneo Custom 320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi (Bagajlı) Trend 816.600 TL Tourneo Custom 320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi (Bagajlı) Trend A/T 864.600 TL Tourneo Custom 320S Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Kısa Şasi (Bagajlı) Titanium Plus A/T 1.066.000 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi (Bagajlı) Titanium Plus A/T 1.121.800 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend 835.400 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend A/T 881.500 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 150PS Uzun Şasi Titanium 933.100 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Titanium A/T 979.600 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Titanium Plus A/T 1.149.100 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Hibrit EU6.2 150PS Uzun Şasi (Bagajlı) Titanium Plus 1.140.200 TL Tourneo Custom 320L Minibüs(8+1) 2.0L EcoBlue Hibrit EU6.2 150PS Uzun Şasi Titanium Plus 1.153.200 TL

Transit Courier Trend Kısa 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2) 390.400 TL Transit Courier Deluxe Kısa 1.5 TDCI 100PS 6 İleri Manuel(Euro 6.2) 434.800 TL

Transit Custom 320S Van(2+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 105PS EU6.2 Kısa Şasi Trend 632.200 TL Transit Custom 340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 663.100 TL Transit Custom 340S Van(2+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS EU6.2 Kısa Şasi Trend- Orta Tavan 680.100 TL Transit Custom 340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Orta Tavan 682.100 TL Transit Custom 340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T 724.000 TL Transit Custom 320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi Trend 763.400 TL Transit Custom 320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe 807.000 TL Transit Custom 320S Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe A/T 853.700 TL Transit Custom 320L Camlı Van(1+2) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe 784.400 TL Transit Custom 320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Kısa Şasi Trend 758.100 TL Transit Custom 320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe 803.600 TL Transit Custom 320S Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Kısa Şasi Deluxe A/T 850.300 TL Transit Custom 320L Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 130PS Uzun Şasi Trend 789.300 TL Transit Custom 320L Kombi Van(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe 832.400 TL Transit Custom 320L Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe A/T 879.100 TL Transit Custom 320L Kombi(5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade EU6.2 170PS Uzun Şasi Deluxe 841.200 TL Transit Custom 340L Van(2+1) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 760.100 TL

Transit Van 350MF Van (10m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend 569.400 TL Transit Van 350MF Van (10m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend A/T 652.300 TL Transit Van 350M Van (9.5m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend 606.500 TL Transit Van 350LF Van (11.5m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi 619.100 TL Transit Van 350LF Van (11.5m3)2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T 704.300 TL Transit Van 350LF Van (13m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 629.400 TL Transit Van 350LF Van (13m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T 714.800 TL Transit Van 350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 679.000 TL Transit Van 350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Trend A/T 760.700 TL Transit Van 350L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 689.800 TL Transit Van 350L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Trend A/T 771.500 TL Transit Van 350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 781.400 TL Transit Van 350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Trend A/ 862.800 TL Transit Van 350ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 803.300 TL Transit Van 470ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6 Jumbo Şasi Trend 835.400 TL Transit Van 350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Deluxe 732.100 TL Transit Van 350LVan (11m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Limited 772.200 TL Transit Van 350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe 834.400 TL Transit Van 350L Çift Kabin Van (5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 813.200 TL Transit Van 350LF Çift Kabin Van (5+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T 841.200 TL Transit Van 410L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) 940.300 TL Transit Van 410L Van (12.4m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Trend A/T (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) 1.055.200 TL Transit Van 440E Camlı Van (1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 795.200 TL Transit Van 440E Camlı Van (1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe 830.900 TL Transit Van 410L Camlı(1+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Jumbo Şasi Deluxe 811.900 TL Transit Van 410L Van (12.4m3) AWD 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) 1.152.400 TL Transit Van 500ED Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Trend 862.300 TL Transit Van 460ED Camlı Van (1+1) EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Deluxe 923.400 TL Transit Van 350M Van (9.5m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 130PS EU6.2 Orta Şasi Trend 741.400 TL Transit Van 350L Van (11m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend 760.700 TL Transit Van 350E Van (15.1m3) 2.0L EcoBlue Hibrit 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 862.800 TL

Transit Kamyonet 330S 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Kısa Şasi Trend-Kasalı 623.500 TL Transit Kamyonet 350M 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend- Kasalı 689.700 TL Transit Kamyonet 350MF 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend-Kasalı 650.100 TL Transit Kamyonet 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Kasalı 736.300 TL Transit Kamyonet 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Uzun Şasi Trend A/T – Kasalı 820.700 TL Transit Kamyonet 350E 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 747.900 TL Transit Kamyonet 350LF 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend – Kasalı 696.100 TL Transit Kamyonet 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 771.200 TL Transit Kamyonet 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Trend A/T 855.600 TL Transit Kamyonet 350ED Box Van (20m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 931.900 TL Transit Kamyonet 350ED Luton Box Van(21.5m3) 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 943.200 TL Transit Kamyonet 425ED 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Trend (Ambulans dönüşümüne uygun baz araç) 918.600 TL Transit Kamyonet 350M 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Orta Şasi Trend- Kasalı 770.100 TL Transit Kamyonet 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Uzun Şasi Trend- Kasalı 816.700 TL Transit Kamyonet 350E 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 811.600 TL Transit Kamyonet 350ED 2.0L EcoBlue Upgrade170PS EU6.2 Jumbo Şasi Trend 834.900 TL Transit Kamyonet 350L 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS EU6.2 AWD Uzun Şasi Trend – Kasalı 1.104.600 TL Transit Kamyonet 500ELD 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6.2 Super Jumbo Şasi Trend 951.600 TL

Transit Minibüs 410L (14+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Deluxe 930.300 TL Transit Minibüs 410L (14+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Uzun Şasi Limited A/T 1.043.500 TL Transit Minibüs 440E (14+1)2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.037.100 TL Transit Minibüs 440E (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.004.800 TL Transit Minibüs 440E Okul Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.116.900 TL Transit Minibüs 440E (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Limited A/T 1.116.100 TL Transit Minibüs 440E (17+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.015.900 TL Transit Minibüs 460ED (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.31.600 TL Transit Minibüs 460ED (16+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Limited A/T 1.143.000 TL Transit Minibüs 460ED (17+1) 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS EU6 Jumbo Şasi Deluxe 1.041.800 TL Transit Minibüs 440E Minibüs (16+1) 2.0L EcoBlue 165PS EU6 Deluxe (Seyahat) 1.033.200 TL

Yeni

Ford E-Transit kampanyalı fiyat listesi – Nisan 2023

Yeni E-Transit 350M VAN BEV 135KW TREND A/T 2023 MY 1.309.400 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 135KW TREND A/T 2023 MY 1.361.700 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 135KW TREND A/T YÜKSEK TAVAN 2023 MY 1.375.300 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2023 MY 1.429.600 TL Yeni E-Transit 350E VAN BEV 135KW TREND A/T 2023 MY 1.524.800 TL Yeni E-Transit 350E VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2023 MY 1.601.000 TL Yeni E-Transit 420E VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2023 MY 1.664.900 TL Yeni E-Transit 390M VAN BEV 198KW DELUXE 2023 MY 1.441.600 TL

Yeni E-Transit 350M VAN BEV 135KW TREND A/T 2022 MY 1.248.300 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 135KW TREND A/T 2022 MY 1.298.100 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 135KW TREND A/T YÜKSEK TAVAN 2022 MY 1.311.100 TL Yeni E-Transit 350L VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2022 MY 1.362.900 TL Yeni E-Transit 350E VAN BEV 135KW TREND A/T 2022 MY 1.453.700 TL Yeni E-Transit 350E VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2022 MY 1.526.200 TL Yeni E-Transit 420E VAN BEV 198KW DELUXE A/T 2022 MY 1.587.200 TL

E-Transit Kamyonet

kampanyalı fiyat listesi – Nisan 2023

E-Transit Kamyonet 350L TEK KABIN BEV 198KW KASASIZ TREND 1.477.000 TL E-Transit Kamyonet 350E TEK KABIN BEV 198KW KASASIZ TREND 1.654.000 TL

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

"Ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, açıklamasında esnafa ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. ÖTV için son dakika açıklamasının detayları merak ediliyor. Peki, ticari araçlarda ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak? Erdoğan müjdeyi verdi! Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2023 Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarıldığı son seçim vaadinin detaylarını paylaştı.Nebati, düzenleme kapsamında ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.Nebati, "Düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek" dedi.Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek" diye konuştu.Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi.Ayrıca, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.Tören öncesi Gemlik'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:TOGG sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir tekonoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'ta değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Esnaflarımızla ilgili bazı müjdelerimizi paylaşacağım. Daha önce bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Evde imal ettiği ürünleri internetten satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını vergiden muaf tutmuştuk. Dünyada örneği olmayan düzenleme yapmıştık. 830 bin esnafımız muafiyetten yararlanıyor. Basit usulden yararlanma hadlerini yeniden düzenledik. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki pazarcı esnaflarımızı bu uygulamaya dahil ediyoruz. Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır.14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mısınız? 7'li koalisyon ülkemizin kazanımlarını kaybetmek için gün sayıyor. Bay bay Kemal 'cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Bu ülke hukuk devleti, neyi boşaltıyorsun? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin terörist Selo'yu bile çıkaracağım diyor. Bunun yanında Apo'yu da çıkaracağım diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor. Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş. 14 Mayıs'ta bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız. Askeri faaliyetlerimizden rahatsız olanlar da gün sayıyor. Eğitimde, sağlıkta güvenlikte, ulaşımda, tarımda herhangi bir proje vaat ettiklerini duydunuz mu? Evlatlarımızın geleceğine dair bir projelerini duydunuz mu? Tek misyonları güvenliğimizi teröristlere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek ülkemizi yarım asır geriye götürmektir. Burası Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik... Eskiden İstanbul İzmir arası 7.5 saatti, 3 saat 15 dakikaya indirdik mi?Ford ticari araç modelleri ve tüm donanım versiyonlarına ait tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat listeleri aşağıda yer almaktadır.Yeni Ford Tourneo Connect 2023 model kampanyalı anahtar teslim 0 km fiyat listesi