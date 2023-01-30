The Last of Us 3 bölüm izle! The Last of Us 3. bölüm Türkçe dublaj izle

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Murray Bartlett - Rolü : Frank



Murray Bartlett - Rolü : Frank





İlk olarak Naughty Dog tarafından Playstation için geliştirilen The Last of Us oyununun diziye uyarlandı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey'i Joel ve Ellie rollerinde ilk defa izleme fırsatı veren bir teaser daha önce yayınlanmıştı. The Last of Us yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar....The Last of Us'ın üçüncü bölümü, Tess'i (Anna Torv) kaybetme trajedisinin ardından 2. Bölüm "Infected"ın sonunda başlıyor . Isırıldıktan sonra Tess, Joel (Pedro Pascal) ve Ellie'nin (Bella Ramsey) güvenli bir yere gidebileceğinden emin olmak için kendini feda etti ve bu süreçte (ve iğrenç bir filiz öpücüğünden sonra) kendini ve bir grup hastayı havaya uçurdu.1. bölüm: 15 Ocak 20232. bölüm: 22 Ocak 20233. bölüm: 29 Ocak 20234. bölüm: 5 Şubat 20235. bölüm: 12 Şubat 20236. bölüm: 19 Şubat 20237. bölüm: 26 Şubat 20238. bölüm: 5 Mart 20239. bölüm: 12 Mart 202310. bölüm: 19 Mart 2023The Last of Us dizisi ABD'de HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de ise yayın haklarını BluTv satın aldı. The Last of Us 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla BluTv'de izlenimine açıldı. The Last of Us her hafta 1 bölüm olarak yayınlanacak. İlk sezon toplamda 10 bölümden oluşuyor. Dizinin devam sezonunun olup olmayacağı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.Naughty Dog tarafından geliştirilen, aynı adı taşıyan 2013 yapımı video oyununa dayanan The Last of Us, genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona kıyamet sonrası ABD'de eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel karakterlerinin öyküsünü anlatmaktadır. The Last of Us'de Joel'ın kardeşi ve eski bir asker olan Tommy da yer almaktadır.The Last of Us'un çekimleri Temmuz 2021'de Calgary'de başladı. Haziran 2022'de tamamlandı. On bölümlük ilk sezonunun senaryosu Craig Mazin ile Neil Druckmann tarafından yazıldı. Dizinin müzikleri Gustavo Santaolalla tarafından bestelendi.Pedro Pascal - Rolü : JoelGabriel Luna - Rolü : TommyBella Ramsey - Rolü : EllieMurray Bartlett - Rolü : FrankAnna Torv - Rolü : TessMerle Dandridge - Rolü : MarleneNico Parker - Rolü : SarahCon O'Neill - Rolü : Bill