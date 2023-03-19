Teyzeye fitre verilir mi, düşer mi? Halaya teyzeye zekat verilir mi_

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Fitre fiyatlarının açıklanmasının ardından kimlere fitre geçer, kimlere fitre geçmez araştırılmaya başlandı. Peki kardeşe, teyzeye, amcaya, dayıya, halaya, kuzene, geline ve damada fitre verilir mi? Amca çocuklarına fitre verilir mi? Hala çocuklarına fitre geçer mi? Dayı çocuklarına fitre verilir mi? Teyze çocuğuna fitre verilir mi? Kimlere fitre verilmez, kimlere fitre verilir? Diyanet'in açıkladı liste haberimizde...Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve füruuna veremez. (Usul, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; füruu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez.Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,c) Eşine,d) Zengine yani aslı ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğaDiyanet'in fetvasına göre, kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.Buna göre amca, hala, dayıya fitre verilebileceği gibi onların çocuklarına da fitre verilmektedir. Ayrıca kendileri zengin değilse fitre verilir şartı koşulmuştur.