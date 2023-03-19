Haber Tarihi: 19 Mart 2023 11:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 11:39

Teyzeye fitre verilir mi, düşer mi? Halaya teyzeye zekat verilir mi_

Teyzeye fitre verilir mi, düşer mi? Fitre (Fıtır sadakası) insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucu olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanların, belli şartları taşıyan fakir kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki teyzeye fitre geçer mi? Teyzeye fitre verilir mi? Teyzeye fitre zekat verilir mi? Kime fitre zekat verilir kime verilmez? İşte detaylar.

Teyzeye fitre verilir mi, düşer mi? Halaya teyzeye zekat verilir mi_
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Fitre fiyatlarının açıklanmasının ardından kimlere fitre geçer, kimlere fitre geçmez araştırılmaya başlandı. Peki kardeşe, teyzeye, amcaya, dayıya, halaya, kuzene, geline ve damada fitre verilir mi? Amca çocuklarına fitre verilir mi? Hala çocuklarına fitre geçer mi? Dayı çocuklarına fitre verilir mi? Teyze çocuğuna fitre verilir mi? Kimlere fitre verilmez, kimlere fitre verilir? Diyanet'in açıkladı liste haberimizde...
KARDEŞE, TEYZEYE, AMCAYA, HALAYA, DAYIYA, KUZENE, GELİNE, DAMADA FİTRE VERİLİR Mİ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve füruuna veremez. (Usul, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; füruu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslı ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa


AMCA ÇOCUKLARINA, TEYZE ÇOCUKLARINA, HALA ÇOCUKLARINA, DAYI ÇOCUKLARINA FİTRE GEÇER Mİ?

Diyanet'in fetvasına göre, kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

Buna göre amca, hala, dayıya fitre verilebileceği gibi onların çocuklarına da fitre verilmektedir. Ayrıca kendileri zengin değilse fitre verilir şartı koşulmuştur.

 
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