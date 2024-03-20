Tevbe Suresinde Neden Besmele Çekilmez?  

Bu yazıda, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasındaki dini ve tarihi nedenleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Kuran'ın diğer surelerinde de besmelesiz başlayan surelerin var olup olmadığını ve bunun sebeplerini de ele alacağız.

Bu yazıda, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasındaki dini ve tarihi nedenleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Kuran'ın diğer surelerinde de besmelesiz başlayan surelerin var olup olmadığını ve bunun sebeplerini de ele alacağız.

Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının farklı nedenleri olduğu söylenmiştir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

Tevbe Suresi, münafıkların ve müşriklerin kınanması gibi sert bir üslupla yazılmıştır. Bu nedenle, surenin başında besmele çekilmemesi, bu sert üslubun bir uzantısı olarak yorumlanabilir.

Tevbe Suresi, hicretin 8. yılında aşamalı olarak indirilmiştir. Bu nedenle, surenin ilk ayetleri indirildiğinde besmele çekilmemiş olabilir. Daha sonra indirilmiş ayetlerde ise besmele çekilmiş olabilir.

Tevbe Suresi, "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlayan bir ayetle değil, "Le'netellahullezi..." şeklinde hitapla başlar. Bu hitap şekli, surenin genel üslubuna uygun olarak kabul edilir.

Bazı alimler, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının ilahi bir hikmet olduğunu ve bunun sırrının tam olarak bilinmediğini savunur.

Tevbe Suresi dışında Kuran'da besmelesiz başlayan iki sure daha vardır: Fatiha ve Felak sureleri. Fatiha Suresi'nin besmelesiz başlamasının nedeni, Fatiha'nın Kuran'ın özeti olması ve besmelenin Fatiha'nın bir parçası olarak kabul edilmesidir. Felak ve Nas sureleri ise kısa sureler olduğu için besmelesiz başlamış olabilir.

Sonuç:

Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasında yatan nedenler tam olarak bilinmese de, bu durumun dini ve tarihi açıdan farklı yorumları mevcuttur. Önemli olan, Kuran'ın her ayetinin ilahi bir hikmete sahip olduğuna inanmak ve bu ayetleri saygıyla okumaktır.