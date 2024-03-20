Haber Tarihi: 20 Mart 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 14:14

Tevbe Suresinde Neden Besmele Çekilmez?

Tevbe Suresi, Kuran-ı Kerim'in 9. suresidir ve 120 ayetten oluşur. Bu sure, hac ve cihad gibi önemli dini kavramları ele alırken, münafıkların ve müşriklerin kınanması gibi konulara da değinir. Peki, Tevbe Suresi'nin diğer surelerden farklı olarak neden besmele ile başlamadığını hiç merak ettiniz mi?

Tevbe Suresinde Neden Besmele Çekilmez?
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Bu yazıda, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasındaki dini ve tarihi nedenleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Kuran'ın diğer surelerinde de besmelesiz başlayan surelerin var olup olmadığını ve bunun sebeplerini de ele alacağız.

Tevbe Suresinde Neden Besmele Çekilmez?  

Bu yazıda, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasındaki dini ve tarihi nedenleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Kuran'ın diğer surelerinde de besmelesiz başlayan surelerin var olup olmadığını ve bunun sebeplerini de ele alacağız.

Tevbe Suresi'nin Besmelesiz Başlamasının Nedenleri:

Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının farklı nedenleri olduğu söylenmiştir. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:

1. Surenin Konusu:

Tevbe Suresi, münafıkların ve müşriklerin kınanması gibi sert bir üslupla yazılmıştır. Bu nedenle, surenin başında besmele çekilmemesi, bu sert üslubun bir uzantısı olarak yorumlanabilir.

2. Surenin Tarihi:

Tevbe Suresi, hicretin 8. yılında aşamalı olarak indirilmiştir. Bu nedenle, surenin ilk ayetleri indirildiğinde besmele çekilmemiş olabilir. Daha sonra indirilmiş ayetlerde ise besmele çekilmiş olabilir.

3. Surenin Yapısı:

Tevbe Suresi, "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlayan bir ayetle değil, "Le'netellahullezi..." şeklinde hitapla başlar. Bu hitap şekli, surenin genel üslubuna uygun olarak kabul edilir.

4. Farklı Görüşler:

Bazı alimler, Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının ilahi bir hikmet olduğunu ve bunun sırrının tam olarak bilinmediğini savunur.

Kuran'da Besmelesiz Başlayan Diğer Sureler:

Tevbe Suresi dışında Kuran'da besmelesiz başlayan iki sure daha vardır: Fatiha ve Felak sureleri. Fatiha Suresi'nin besmelesiz başlamasının nedeni, Fatiha'nın Kuran'ın özeti olması ve besmelenin Fatiha'nın bir parçası olarak kabul edilmesidir. Felak ve Nas sureleri ise kısa sureler olduğu için besmelesiz başlamış olabilir.

Sonuç:

Tevbe Suresi'nin besmelesiz başlamasının arkasında yatan nedenler tam olarak bilinmese de, bu durumun dini ve tarihi açıdan farklı yorumları mevcuttur. Önemli olan, Kuran'ın her ayetinin ilahi bir hikmete sahip olduğuna inanmak ve bu ayetleri saygıyla okumaktır.
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