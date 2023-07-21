Terzi 2. sezon ne zaman, kaç bölüm? Terzi 2. sezon fragmanı
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 15:48 -
Güncelleme Tarihi:
21 Temmuz 2023 15:48
Terzi 2. sezon ne zaman, kaç bölüm? Terzi 2. sezon fragmanı
Netflix'in yeni Türk dizisi Terzi, 2 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkmıştı. İlk sezonuyla büyük ilgi gören ve yayınlandığı günden beri platformun en çok izlenen dizisi olmayı başaran Terzi'nin, yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, Terzi 2. sezon ne zaman, kaç bölüm? İşte, hem Terzi dizisinin 2. sezon tarihi hem de konusu, oyuncuları ve Terzi 2. sezon fragmanı
Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, gündemden düşmüyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ilk sezonunun ardından 2. sezon tarihi de açıklandı! İşte, detaylar... TERZİ DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in yeni dizisi Terzi'nin 2. sezonu 28 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
TERZİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir