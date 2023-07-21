Terzi 2. sezon ne zaman, kaç bölüm? Terzi 2. sezon fragmanı

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, gündemden düşmüyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ilk sezonunun ardından 2. sezon tarihi de açıklandı! İşte, detaylar...Netflix'in yeni dizisi Terzi'nin 2. sezonu 28 Temmuz'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenirÇağatay Ulusoy - PeyamiŞifanur Gül - EsvetOlgun Şimşek - MustafaSalih Bademci - DimitriBerrak Tüzünataç - CemreEce Sükan - SuziEngin ŞenkanEvrim Alasya