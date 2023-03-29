Haber Tarihi: 29 Mart 2023 09:28 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 09:28

Telefonlara zam gelecek mi 2023? Cep telefon fiyatları artacak mı? iPhone zam gelecek mi?

Telefonlara zam gelecek mi sorusu son dakika açıklamaları sonrasında gündeme geldi. Cep telefonlarına gelen zam 28 Mart Salı günü itibarıyla başladı. Cep telefonları için alınan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 28 Mart'tan itibaren akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu sebeple akıllı telefonlara yapılacak zammın yolda olduğu düşünülüyor. Peki, telefonlara zam mı gelecek? 2023 cep telefon fiyatları artacak mı?

Telefonlara zam gelecek mi 2023? Cep telefon fiyatları artacak mı? iPhone zam gelecek mi?
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Cep telefonu zammı 28 Mart Salı günü itibarıyla başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda cep telefonlarına zam gelecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mart Salı gününden itibaren cep telefonu fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapılacak. Cep telefon fiyatları da 28 Mart Salı günü itibarıyla değişecek. Düzenleme sonrası cep telefonu fiyatlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Fiyatlar markalara ve modellere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Telefonlara zam mı gelecek? 2023 cep telefon fiyatları artacak mı? iPhone zam gelecek mi?
TELEFONLARA ZAM MI GELECEK, NE KADAR ZAM GELDİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart'ta uygulanmaya başlayacak.

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AKILLI TELEFON FİYATLARI ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

Akıllı telefonlara minimum 2500 TL zam geleceği tahmin ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte ithal edilen ve vergisiz fiyatı 3.800 TL (201 dolar) olan bir telefonun fiyatı 28 Mart'tan itibaren en az 2.500 TL zamlanacak. Vergisiz fiyatı yaklaşık 3.800 TL olan telefondan sırasıyla yüzde 1 kültür bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve ardından yüzde 18 KDV alınıyor. Nihai fiyat böylece 7.500 TL oluyor. Yeni uygulama ile birlikte gümrük fiyatı yine 3.800 TL (201 dolar) olan telefondan 350 dolar gibi vergilendirme yapılacak ve aynı telefonun satış fiyatı 10.200 TL'yi aşmış olacak.

iPHONE ZAM GELECEK Mİ 28 MART?


2020 yılından bu yana yürürlükte olan ithalatta gözetüm uygulanmasın akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile akıllı telefonlardan alınan birim başına gümrük kıymeti 350 dolara yükselti. Tebliğ 28 Mart'tan itibaren uygulanacak.

HANGİ TELEFONLARA ZAM GELECEK?

Düzenlemeyle birlikte vergisiz Türkiye'ye gelen bir cep telefonunun fiyatı 2 bin 500 TL artış yaşanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yansıtılan vergi oranın cep telefonu fiyatlarına eklenmesi bekleniyor.

GÖZETİM BELGESİ ALINMASI GEREKİYOR

Birim fiyatı 350 doların altında olan ürünler için gözetim belgesi alınması gerekiyor. Uygulama ile yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı iddia ediliyor.

Örneğin iphone 11 128 gb fiyatı şu sıralar piyasada 18 bin TL civarında satılıyor.

Düzenlemeyle birlikte fiyatın 21 bin seviyesine çıkması öngörülüyor.
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