Tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli tekvandocumuz Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu
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02 Ağustos 2023 15:28
 Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.

Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.

Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.

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