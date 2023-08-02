Tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu

Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.
Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.
Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.
Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.
Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.
Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.