Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için "teheccüd" denmiştir. Yorgunluk sebebiyle gece kalkamayacağından korkan kimsenin uykudan önce kılması da mümkündür. İki, dört veya sekiz rekat olarak kılınabilir. Çok faziletlidir ve ümmete sünnettir. Teheccüd namazı ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler burada...

11 Mayıs 2020 05:08
Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Teheccüd namazı çok önemli ibadetlerimizden birisidir. Müslümanlar gece boyunca sabah namazına kadar uygun oldukları anda teheccüd namazını kılabilir. Teheccüd namazına, "Niyet ettim Allah rızası için teheccüt namazını kılmaya." diye niyet edilir. Eğer gece teheccüt namazına kalkacak isek, vitir namazını geciktirip teheccüdün ardından gecenin son namazı olarak kılmamız daha faziletlidir.Teheccüd ve vitir namazları geceye bırakıldığı zaman, namaz tesbihatını yatsı namazından sonra yapmak gerekir. Vitir namazından sonra ayrıca muhtelif dualar ve virdler yapılabilir.
Teheccüd namazı, gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Yatsı namazından sonra ve geceleyin kılınır. Bir süre uyuduktan sonra gece boyunca sabah namazı vaktinin girmesine kadar kılınabilir.



TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı kılınışı için önce "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir. Teheccüd namazı kılınışı için önce "Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya" diye niyet edilir ve Tekbir getirerek "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.



Teheccüd namazı 1. rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.



Teheccüd namazı 2. rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz.

"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR VİDEO

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