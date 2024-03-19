Haber Tarihi: 19 Mart 2024 15:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 15:29

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? | 2024 Mart ayı PPK kararı beklentisi kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü PPK toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, ayında kaçında yapılacak?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? | 2024 Mart ayı PPK kararı beklentisi kararı ne olur?
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Merkez Bankası mart ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

MART AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur? - 5
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.
 
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