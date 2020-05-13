Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi, malzemeleri neler? Türk mutfağında tavuk ile yapılan yemekler, her zaman vazgeçilmezlerden olmuştur. Hemen hemen herkesin sevdiği tavuk yemeklerinden biri olan Tavuklu kağıt kebabının yapılışı merak ediliyor. Peki Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir? Tavuklu kağıt kebabı ile ilgili bilmek istediklerinizin hepsini sizler için hazırladık.Salçalar, zeytinyağı, soya sos, iri dövülmüş ceviz, tuz, karabiber ve kekiği bir kasede karıştırın. Hazırladığınız sosu tavuklara ilave edin ve iyice karıştırın.Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde kesin, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın.6 adet kemiksiz tavuk kalça1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş1 adet kabak – küp doğranmış1 adet orta boy patlıcan2 adet orta boy patates10 – 15 adet arpacık soğan4 diş sarımsak3 yemek kaşığı zeytinyağı2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu1 tatlı kaşığı domates salçası1 tatlı kaşığı biber salçası1 avuç ceviz – iri dövülmüşTuz, Karabiber, Kuru kekik