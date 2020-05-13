Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır? Tavuklu Kağıt Kebabı tarifi, malzemeleri neler? Türk mutfağında tavuk ile yapılan yemekler, her zaman vazgeçilmezlerden olmuştur. Hemen hemen herkesin sevdiği tavuk yemeklerinden biri olan Tavuklu kağıt kebabının yapılışı merak ediliyor. Peki Tavuklu kağıt kebabı nasıl yapılır, hangi malzemeler gereklidir? Tavuklu kağıt kebabı ile ilgili bilmek istediklerinizin hepsini sizler için hazırladık. TAVUKLU KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?
Salçalar, zeytinyağı, soya sos, iri dövülmüş ceviz, tuz, karabiber ve kekiği bir kasede karıştırın. Hazırladığınız sosu tavuklara ilave edin ve iyice karıştırın.
Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde kesin, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın. TAVUKLU KAĞIT KEBABI MALZEMELERİ
6 adet kemiksiz tavuk kalça
1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş
1 adet kabak – küp doğranmış
1 adet orta boy patlıcan
2 adet orta boy patates
10 – 15 adet arpacık soğan
4 diş sarımsak Sosu için Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 avuç ceviz – iri dövülmüş
Tuz, Karabiber, Kuru kekik
Kaynak: Sporx.com