Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Aleyna Kalaycıoğlu evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....
SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da doğmuştur ve genç yaşta Yalova'ya taşınmıştır. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından kardeşiyle birlikte İstanbul'da yaşamıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanmış ve Amerika'da Uçak Mühendisliği Bölümü'nü kazanmıştır.
Voleybol oynamaya 10 yılını aşkın bir süre ayıran Kalaycıoğlu, son 3 yıldan fazladır Beach Volleyball okul takımında yer almaktadır.
Survivor yolculuğuna 2021 yılında "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasında Gönüllüler takımında başlamış, ancak daha sonra Ünlüler takımına geçmiştir. Sezonu dördüncü sırada tamamlayarak büyük bir dikkat çekmiştir.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Gökhan Özdemir ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca, şarkıcı Sinan Akçıl ile düet yaptığı "Yanımdadır" adlı şarkıyla da gündeme gelmiştir.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun boyu 1.70 cm ve kilosu 55'tir.
ALEYNA KALAYCIOĞLU SEVGİLİSİ VAR MI, EVLİ Mİ?
Gazeteci Birsen altuntaş'ın haberine göre, Nicolo Zaniolo ve Aleyna Kalaycıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Adı daha önce Burcu Özberk, Rabia Yaman ve Elif Yılmaz ile anılan Zaniolo, gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırdı.
İlk etapta sosyal medyadan birbirlerini takibe alan Zaniolo ve Kalaycıoğlu ikilisinin önce mesajlaşmaya daha sonra da görüşmeye başladığı öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü bir AVM'de son dönemde sıkça görülmesi dikkatlerden kaçmazken, Nicolo Zaniolo'nun da AVM'ye ait rezidansta oturduğu öğrenildi.
Instagram hesabında yoldayken story paylaşan Kalaycıoğlu, daha sonra Galasararay Stadı'nı da paylaştı. Kalaycıoğlu'nun maça gitmesi aşk iddialarını daha da güçlendirdi.
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ALEYNA KALAYCIOĞLU INSTAGRAM HESABI
Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Aleyna Kalaycıoğlu'in Instagram hesabı (@aleynakalayciogluu)'dur.
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