Süleyman Çakır en güzel sözleri - Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü

EN GÜZEL SÜLEYMAN ÇAKIR SÖZLERİ!

SÜLEYMAN ÇAKIR ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ SÖZLERİ

Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü sözleri! Bir döneme damgasını vuran dizi karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıl dönümü bugün. 8 Nisan 2004 tarihli bölümde öldürülen Süleyman Çakır bugün kendi sözleriyle anılıyor. İnternette Süleyman Çakır sözleri inceleniyor. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterinin en güzel sözleri haberimizde...+ "Kimse benden çalamaz"+ "Asla birilerinin umudunu kırma belkide sahip oldukları tek şey o'dur."+ "Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır."+ "Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma."+ "Dostun dostumdur düşmanın düşmanım."+ "Kaç ölüm adını değiştirir usta?"+ "Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile.."+ "Geçmişini unutan geleceğini bulamaz "+ "Sonunu düşünen kahraman olamaz "+ "Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!"+ "Biz belimize silahı, silahla vurulmak için koyduk "+ "Böyle adamlar ölümden kaçmaz ölümle yaşar "+ "Sakın otuz yıl hukukun olmayan birine sakın deme "+ "Kaldığın yerden devam edemiyorsan en baştan başlarsın "+ "Ne sevdiğim için yaşayabiliyorum, Ne Vatan için ölebiliyorum "+ "Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanatıdır."+ "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir."+ "Biz ormanların kralıyız aslanım ite çakala verecek canımız yok "+ "Kurtlar Vadisi'nde sadece şahlar hamleleri önceden sezer."+ "Kahpelik gizli yapılır gizli kalmaz."+ "Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenlerde olacak ölenlerde."+ "Kimine göre Can Polat, kimine göre Can Alan Polat."+ "İki kişinin bildiği sır, sır değildir .."+ "Dostum olmaz, hasmım yaşamaz!"+ "Biz ormanların kralıyız aslanım."+ "Her şey yalan! Benim hayatımda tek gerçek sensin "+ "İnsana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur."+ "Her gün olan yenilik benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir."+ "Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk."+ "Atasını tanımayan it peşinde gezer!"+ "Hayatta hiç bir şey tesadüf değildir."+ "Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır."+ "Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme doğru ilerler."+ "Kurtlar Vadisi'nde bela kişinin sevdiklerinden gelir."+ "Kurtlar Vadisi'nde son ölümden önceki son çıkıştır."+ "Sen sen ol! Asla biz olma."+ "Kurtlar Vadisi'nde ölmek en büyük maceradır!"+ "Büyük güç büyük sorumluluk ister."+ "Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır."+ "Kurtlar Vadisi'nde ölüm, yaşamdan daha gerçektir."+ "Kurtlar Vadisi'nde geçmiş konuşulmaz."+ "Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firardır."+ "Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan başlar üzerinde ilerlenir."+ "Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?"+ "Sana kim dedi şeref karın doğuruyor?"+ "Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm. Ben senin için yaşamayı göze almışım.+ "Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla yaş, kimsenin susuzluğunu gidermez.+ "Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.+ "Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir.+ "Bizim hedefimiz belli Mafya kalmayana kadar devlet, mafya bittikten sonra Mehmet.+ "Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.