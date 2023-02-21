Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 16:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 16:24

Sözcü TV frekansı 2023! Sözcü TV frekans ayarları

Sözcü TV frekansı 2023! Estetik Yayın A.Ş. sahibi olduğu Sözcü Tv (SZC) uzun hukuksal mücadele ardından test yayına başladı. Kanalda Ana Haber Bültenini deneyimli sunucu Korcan Karar sunacak. Kanal dijital platformlarda ve Türksat üzerinden izlenebilecek. Peki 2023 Sözcü TV uydu frekansı nedir? SZC TV uydudan ve televizyondan nasıl izlenir?

Sözcü TV frekansı 2023! Sözcü TV frekans ayarları
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Uzun zamandır yayına girmesi beklenen Sözcü TV nihayet test yayınına başladı. Sözcü TV SZC TV kısaltmasını kullanacak ve logosu da bu şekilde olacak. Sözcü TV kısa süre içinde izleyici sayısını artırarak yayıncılık alanında öenmli bir konuma yükselmesi bekleniyor. Sözcü TV test yayınlarının ardından kısa sürede normal yayın akışna geçecek. SZC TV'de Ana Haber bültenini ise deneyimli gazeteci ve sunucu Korcan Karar yapacak. Kanalı izlemek isteyenler Sözcü TV uydu frekansı 2023 kaç? SZC TV uydudan ve televizyondan nasıl izlenir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
Sözcü TV frekansı 2023

Sözcü TV (SZC TV) yayınları Türksat 4 A uydusu üzerinden televizyonlardan da izlenebilecek. Kanalı uydu üzerinden izlemek isteyenler öncelikle uydu antenlerini Türksat 4A'ya çebvirmeleri gerekecek. 2023 Sözcü TV uydu frekansı şöyle;

11837 Frekans
30.000 V, batı

FEC:2/3

Sözcü TV hangi kanallarda?

Sözcü TV Türksat üzerinden yayın yaptığı gibi farklı platformlar üzerinden de yayın yapıyor.

Digiturk: 60. kanal
D-smart: 93. kanal
Turkcell TV Plus: 69. kanal
Tivibu: 69. kanal
Türksat Kablo TV: 76. kanal

Sözcü TV'de kimler var?

SZC TV'de Yılmaz Özdil genel müdür olarak görev yapıyor.

Haber müdürü ise Burak Ersemiz oldu.

Korcan Karar ise Sözcü TV'de ana haber sunacak.


Ümit Zileli ise Sözcü TV hafta sonu haberlerini sunacak.

İskender Baydar SZC TV'de programlar sunacak.

Mustafa Sağlamer ve Kemal Gülmüş gibi gazeteciler Sözcü TV'de yer alacak.

Tuba Emlek de sunculuğu ile kanalda görev yapacak.
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