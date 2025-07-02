Haber Tarihi: 02 Temmuz 2025 11:28 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 11:28

Sigaraya Zam Mı Geldi? 2 Temmuz Sigara Fiyatları 2025

Sigaraya zam geldi mi, hangi sigaraya zam geldi? soruların yanıtları merak ediliyor. Sigara fiyatlarına beklenen zam gelecek. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından sigara fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı da kesinlik kazanacak. Mevcut veriler ile ÖTV'ye yüzde 12,92 oranında zam yapılması kesinleşirken, perşembe günü duyurulacak enflasyon oranıyla birlikte tüm sigara markalarına en az 5 TL zam yapılacak.

Sigaraya Zam Mı Geldi? 2 Temmuz Sigara Fiyatları 2025
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Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun etkisiyle sigara fiyatlarına da art arda zamlar gelirken, perşembe günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte ÖTV oranı yeniden güncellenecek.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yılın ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında artış yapılması kesinleşirken, haziran ayına ait enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte sigaradaki ÖTV artışı yüzde 14 seviyelerine denk olacak.

SİGARAYA EN AZ 5 TL ZAM GELİYOR

ÖTV oranındaki artış nedeniyle sigara fiyatları da marka fark etmeksizin zamlanacak. Mevcut sigara fiyatları dikkate alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında yapılacak artışın 5 ila 8 TL arasında olması bekleniyor.

1 LİRALIK SİGARANIN 81 KURUŞU VERGİYE GİDİYOR

Sigara fiyatlarında yaşanan aşırı artışın temel nedeni ise vergi oranlarından kaynaklanmakta. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük bölümünün ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunu belirterek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81'e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV'dir." ifadelerini kullandı.

Güncel Sigara Fiyatları Listesi (27 Mayıs 2025 İtibarıyla JTI Grubu):

W Dark Blue & Deep Blue: 80 TL

W Slender Q Line: 80 TL

W Slender: 80 TL

W: 84 TL

W Slims Q Line: 89 TL

W Slims: 90 TL

W Xsece: 91 TL

C Slender: 77 TL

C Deep Blue: 77 TL

C Black & White: 78 TL

C Yellow & Brown: 81 TL

L: 76 TL

MC: 75 TL

C Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL


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