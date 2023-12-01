Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 13:30

Sigara fiyatları 2023, zamlı güncel yeni sigara zammı fiyatları

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. 2023 zamlı sigara fiyatları sonrası hangi sigaranın kaç TL olduğu araştırılıyor. 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi oranı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Bu gelişme üzerine insanlar yeni sigara zamlarını ve fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, 1 aralık 2023 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Sigara fiyatları 2023, zamlı güncel yeni sigara zammı fiyatları
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Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 1 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...
SİGARAYA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

SİGARA FİYATLARI ARALIK 2023

Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlardan sonra bugün itibariyle geçerli olmak üzere bir sigara grubuna daha zam geldi.

Bugünden geçerli olacak şekilde Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 52 LİRA OLDU

Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.

 

Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.

Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

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