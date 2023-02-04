Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Sivasspor Beşiktaş maçı

LİNK Sivasspor Beşiktaş maçı izle!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş Yeni Sivas Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?
Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. TIKLA, SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE SİVASSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi ise Mete Kalkavan.Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.İlk 11'ler:Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Tayfur, Necip, Hadziahmetovic, N'Koudou, Cenk, AboubakarSÜPER LİG'DEKİ BU MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DAEksiklerSivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.2 oyuncu ceza sınırındaBeşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.Çalımbay'ın 41. karşılaşmasıBeşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şimdilerde Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, siyah beyazlı takıma karşı kariyerindeki 41. maçıa çıkıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: