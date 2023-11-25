Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma ile ayrıldı mı? Seren Serengil evli mi, kiminle evli, sevgilisi kimdir?

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Seren Serengil, uzun süredir Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşıyordu. Seren Serengil'in hastalığı, deprem felaketinde Mustafa Tohma'nın annesini kaybetmesi gibi kötü günlerin üstüsinden birlikte gelen ikili geçtiğimiz günlerde 'aldatma' iddialarının gölgesinde ayrılmıştı.Ayrılık açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Seren Serengil, ardından aldatıldığını söylemişti.Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.Daha sonra canlı yayın açan Seren Serengil, ayrılığın nedeninin ihanet olduğunu söylemişti.24 saat birlikte olduklarını ifade eden Serengil, "Tohma'nın beni fiziki olarak aldattığını düşünmüyorum. Benim için flörtleşmek ve kırıştırmak aldatmadır. Evli bir kadın sonuçta... Mustafa 'ben asla seni aldatmadım' diyor. Tohma bana yalan söyledi. Karşımda daha fazla küçülmesine izin vermedim. Bana bunu anlatamaz, ben bunu anlamam." şeklinde konuşmuştu.Son olarak Seren Serengil ve Mustafa Tohma cephesinde bir sürpriz gelişme yaşanmış ikili Nişantaşı'nda beraber görüntülenmişti.Magazin kulisleri Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'yı intihara kalkıştığı için affettiği dedikoduları ile çalkalanırken 'intihar' iddialarına Mustafa Tohma'dan açıklama geldi.Aşkına bir şans daha veren Seren Serengil, Mustafa Tohma'yı nasıl bu kadar kısa sürede affetti?Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu" dedi. Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialara da son noktayı koydu.Mustafa Rahman Tohma, dört yıldır birlikte olduğu Seren Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim. Dört yıllık güzel bir sürecimiz var.Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz. Hayatta ilk ayrılan siz değilsiniz ki ne intiharı? Yok öyle bir şey. Ben annemi kaybettim öyle şeyler düşünmedim" şeklinde konuştu.Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'da yaşayan annesini kaybederek büyük acı yaşayan Tohma, girişimci birkaç arkadaşıyla beraber bir bölgeye konteyner kent kurmak istediğini dile getirerek,Öte yandan Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in sağlık sorunları yaşadığı dönemde sevgilisinin en büyük destekçisiydi.Seren Serengil de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybeden Tohma'nın yanından bir an olsun ayrılmamıştı.