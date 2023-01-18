Şenol Güneş'ten takıma uyarı; 'Kırılma yaşamayın'

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek, zirve yarışını bırakmayan Beşiktaş bugün deplasmanda Ankaragücü engelini aşıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor. Başkentten galibiyetle dönmesi halinde çeyrek finale yükselecek olan Kartal'da tüm hesaplar tur için yapılıyor.Teknik Direktör Şenol Güneş hem ligde hem de kupada sonuna kadar yarışın içinde yer almayı hedefliyor. Valerien Ismael'in yerine göreve geldikten sonra futbolcularıyla gerçekleştirdiği tüm toplantılarda iki kulvarda da iddialı olduklarının altını çizen siyah-beyazlı hoca, Ankaragücü karşısında güçlü oyunla sonuca gideceklerini düşünüyor.Ligdeki konumları nedeniyle kupaya büyük önem veren Şenol Güneş bugün ideale yakın bir kadroyu sahaya sürecek. Deneyimli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Ankaragücü'nün özellikle kendi sahasında iyi sonuçlara imza attığını dile getirdi.Şenol Güneş'in,ifadelerini kullandığı aktarıldı.