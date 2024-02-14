Selfkey (KEY) Nedir? KEY Coin Yorum ve Geleceği 2024

SelfKey kullanıcıların, tüm kimlik bilgilerini ve belgelerini kendi kontrolü dahilinde cihazlarında saklamalarını sağlayan bir platformdur. KEY coin ise platformun yerel kripto para birimidir. KEY coin geleceği parlak görülen ve olumlu yorum yapılan bir çalışma sistemine sahiptir.



SelfKey (KEY) Nedir?



SelfKey, tüm kimlik bilgilerinin ait olduğu kişinin kontrolünde kaldığı, blokzinciri tabanlı ve merkeziyetsiz bir Self-Sovereign Identification System (SSID) oluşturmak için çalışıyor.



SelfKey teknolojisi, insanların tüm kimlik bilgilerini ve belgelerini kendi cihazlarında saklamasını sağlayacak, bu da bilgilerin yalnızca bir kez girilmesi gerektiği ve blokzincirinde silinmez hale geldiği anlamına geliyor. Kullanıcılara evrensel dijital kimliklerini kullanarak çok çeşitli hizmetlere ve ürünlere erişim sağlayacak SelfKey'in uygulandığı pazarı gördüğünüzde, bu giderek daha değerli hale gelir.



SelfKey, 2013'ten beri faaliyet gösteren "Müşterini Tanı" alanında bir Hong Kong çözüm sağlayıcısı olan KYC Chain tarafından oluşturulmuştur. KYC Chain'in müşteri tabanı, küresel bankaları, göçmenlik ve hukuk firmalarını kullanır.



KYC



KYC Chain'deki ekip, SelfKey'i mevcut kimlik sistemlerindeki sınırlamaları gidermek için geliştirdi.



Verimsiz KYC Süreçleri: KYC, birçok endüstri segmenti için zorunlu bir gereklilik haline gelmesine rağmen, süreç zaman alıcı ve pahalı olmaya devam ediyor. Fiziksel belgelerin tekrar tekrar yüklenmesi, işlenmesi ve saklanması gerekir, bu da KYC sürecinde verimsizlikler yaratır. KYC gereksinimlerini karşılamak için kimlik belgeleri göndermeyle ilgili güvenlik riskleri de vardır.



Güvenlik Riski: Kimlik sistemleri için kullanılan merkezi veri tabanları şu anda tek bir arıza noktasıdır ve bu da onları büyük ölçekli veri ihlallerine karşı daha savunmasız hale getirir. Equifax ve Facebook'ta son zamanlarda görülen veri ihlallerini bir düşünün. Merkezi kimlik sistemleri, birçok kimlik hırsızlığının bir sorumluluğu ve nedenidir.



Veri Koruma Düzenlemeleri: Elbette, verileri yukarıdaki güvenlik risklerinden korumak için düzenlemeler geliştirilmiştir, ancak bu düzenlemeler bir yetki alanından diğerine farklılık gösterir. Bu, özellikle küçük işletmeler için verimsizlikler ve daha yüksek maliyetler yarattı. Ayrıca, kullanıcıların kendi kimlik verileri üzerinde tam denetime sahip olmalarını engeller.



Kısıtlı Erişim: Merkezi veri depolama operatörleri, çoğu durumda kimlik hırsızlığı ve veri ihlallerini önlemek için kimlik verilerine kısıtlı erişime sahiptir. Bu, veri toplayıcılar tarafından getirilen erişim kısıtlamaları nedeniyle kendi kimlik verilerine erişebilmekte aşırı sınırlamalar bulan kimlik sahipleri için bir sorun yarattı.



SelfKey Ekosistemi



SelfKey, o ekosistemdeki eylemleri kolaylaştıracak yerel tokenin yanı sıra iki farklı bileşenden oluşacaktır. Bu iki bileşen, SelfKey cüzdanı ve SelfKey Marketplace'dir.



SelfKey Cüzdanı



Haziran 2018'den beri beta sürümünde olan SelfKey cüzdanı, kullanıcıların kimlik belgelerini ve özelliklerini güvenli bir şekilde depolayıp yönetebilecekleri yerdir. Ek olarak, kullanıcıların kripto para portföylerini yönetmelerine izin verecek (şu anda ERC-20 token'larını desteklemektedir).



Cüzdan şu anda Windows ve OSX için kullanılabilir. Tüm kullanıcı kimlik belgelerini ve bilgilerini kullanıcının kendi cihazında güvenli bir şekilde saklayacak ve kendi bilgileri üzerinde gizlilik ve tam kontrol sağlayacaktır. Cüzdan ayrıca, nitelikli sertifika sağlayıcılar aracılığıyla belgelerin noter tasdiki veya basit doğrulamasını da sunar.



SelfKey Cüzdan Arayüzü



SelfKey cüzdanı evrensel bir kimlik görevi görecek ve kullanıcılara SelfKey pazarı aracılığıyla çeşitli hizmetlere ve ürünlere sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlayacak. Veriler güvende kalır, ancak kullanıcının cihazında depolanan veriler hiçbir şekilde SelfKey Kimliğine bağlı değildir.



Kontrol Paneli temiz ve basittir, kullanıcılara hem kimlik verilerine hem de kripto para birimi varlıklarına kolay erişim sağlar.



SelfKey Pazar Yeri



SelfKey pazarı zaten alfa testi aşamasında. Safekey kullanıcılarının hizmetlere ve ürünlere kolay erişmesine izin verecek ve kimlik bilgileri zaten güvenli bir şekilde saklandığından, mevcut KYC/AML işlemesinin doğasında bulunan evrak işlerini ve gecikmeleri büyük ölçüde azaltacaktır. SelfKey, kendi pazarında sunacağı 22 hizmet kategorisi belirledi ve bunların yarısının halihazırda kurulmuş ortakları var.



SelfKey Kimliği



SelfKey cüzdanındaki kimlik portalı oldukça kullanıcı dostudur ve gezinmesi kolaydır. Ayrıca gerektiğinde kimlik özniteliklerinde hızlı ve kolay düzenlemelere olanak tanır. Çoğu kullanıcı 5 dakikadan kısa bir sürede tüm alanları doldurabilir ve gerekli tüm belgeleri ekleyebilir.



SelfKey Kimliği tamamlandığında, SelfKey pazarında bulunan tüm mal ve hizmet yelpazesinde kullanılabilir. Bu çok büyük bir zaman ve para tasarrufu özelliği olacaktır. Elbette bu, Safekey'in ortaklıklar kurabilmesine ve sağlayıcıları pazarlarına çekebilmesine bağlıdır.



SelfKey Kimliği beta sürümünde kaldığından, sonunda kullanıma sunulacak ürün ve hizmetlerin tamamını görmek henüz mümkün değil, ancak SelfKey ekibinin geniş beklentileri var. Teoride, KYC'yi veya herhangi bir kimlik doğrulama türünü kullanması gereken herhangi bir işletme, bankacılık, finansal hizmetler, yasal hizmetler, göçmenlik hizmetleri, sigorta ve hatta sağlık hizmetlerini içeren SelfKey için iyi bir seçim olacaktır.



Selfkey, kaynak kodunu ve API'sini açık kaynak haline getirdi; bu, herhangi bir şirket yeni hizmetleri dahil etmek için SelfKey uygulama katmanını oluşturabileceğinden benimsemeyi artırabilir.



SelfKey Ekibi



SelfKey, Geliştirme, Büyüme, Hukuk ve Danışmanlık alanlarında 80'den fazla çalışandan oluşan geniş bir ekibe sahiptir. Ekibin yaklaşık üçte biri, projenin hızla ilerlemesine yardımcı olan geliştiriciler ve mühendislerden oluşuyor. Ekip Hong Kong'da yerleşik olsa da SelfKey vakfı Mauritius'ta kayıtlı bir kuruluştur.



Ekibin başı, KYC Chain'in CEO'su Edmund Lowell'dir. Kimlik alanı içinde bir dizi şirket kurmuş bir seri girişimcidir.



Platform ayrıca projeye rehberlik etmeye yardımcı olan geniş ve çeşitli bir danışman grubuna sahiptir. Bu danışmanlar, yalnızca teknolojiyi ilerletmede değil, aynı zamanda gerekli düzenleyici kurumlarla ilişki kurmada da yardımcı olabilecek endüstri grupları ve coğrafyalara yayılmıştır.



KEY Coin Nedir?



Yerel SelfKey tokeni, KEY hisse senedi tokeniyle gider ve Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir ERC-20 tokenidir. KEY, SelfKey ağında değer sağlamaya hizmet eden bir yardımcı program tokenidir.



Şu anda, SelfKey pazarındaki mal ve hizmetlere erişmek için KEY tokenlerinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca noter tasdik, doğrulama ve sertifika hizmetleri ile banka hesabı açma veya sigorta poliçesi başlatma gibi ücretler için de kullanılacaktır.



SelfKey pazarında hizmet sunan şirketlerin, akıllı bir sözleşmede belirli miktarda KEY tokenini kilitlemesi bekleniyor. Kullanıcıların ve onaylayıcıların da çeşitli amaçlarla KEY tokenlerini stake etmeleri beklenecektir ve bunun, KEY'in değerinin ağ kullanımıyla doğrudan ilişkili olarak artmasına neden olması beklenmektedir. Belirteç arzı 6 milyar olarak sabitlenmiştir, bu nedenle ağdan gelen artan talep KEY tokenin fiyatını artırmalıdır.



KEY Coin Avantajları



SelfKey'in en belirgin gücü, evrensel dijital kimlik çözümünün, kullanıcıların bir dizi servis sağlayıcıda KYC gereksinimlerini verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamasına olanak sağlamasıdır. Daha da önemlisi, kullanıcı her zaman kendi verileri üzerinde tam kontrol sağlar.



Platform küçük bir geliştirici grubu tarafından başlatılmadı, halihazırda işleyen bir şirketin beyniydi. SelfKey geliştirme sürecini destekleyen KYC Chain ile KYC endüstrisindeki deneyime, uzmanlığa ve altyapıya erişim sağlar.



SelfKey ekosistemine ve pazarına dahil olacak iş ortaklarının kapsamlı bir listesi ise platform tarafından oluşturmuştur. Bu, projenin çekiş kazandığını ve beta test süresi sona erdiğinde güçlü bir lansmana sahip olacağını gösteriyor.



Son olarak, halihazırda tanımlanmış 22 pazar kategorisi ile ve geliştirme aşamasındaki kullanıcıların yarısı, evrensel dijital kimliklerini kullanarak çok çeşitli hizmetlere ve ürünlere erişmeyi bekleyebilir.



KEY Coin Dezavantajları



Platformun olumsuz tarafı son derece rekabetçi bir niş içinde olmasıdır. Öyle ki dijital kimlik sorununu çözmeye çalışan tek proje olmaktan çok uzak kalmıştır. Örneğin, Civic (CVC), SelfKey'den çok daha uzun süredir var ve ürün geliştirmede daha ileride olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, SelfKey'deki gelişme hızı, yakında Civic'i ve diğer rakipleri geçecek ve geride bırakacak şekilde olmuştur.



Diğer bir dezavantaj, uzun geliştirme sürecidir. Tamamlanmış bir ürün muhtemelen 2020'ye kadar piyasaya sürülmeyecek, ancak bu birçok blockchain tabanlı ürün için geçerlidir.



SelfKey (KEY) Coin Yorum ve Geleceği 2024

SelfKey, pahalı KYC işleme sorununu çözmek için çalışıyor. Evrensel kimlik çözümlerinin, kullanıcılara kimlik belgeleri gerektiren çok çeşitli hizmetlere ve ürünlere sorunsuz erişim sağlaması bekleniyor. KYC gereksinimlerinin yalnızca arttığı göz önüne alındığında, SelfKey çözümü giderek daha kullanışlı hale gelmelidir.



Platform, yerleşik bir işletme ve deneyimli ekip tarafından desteklenmektedir ve şimdiden birkaç güçlü ortaklık kurmuştur. Geliştirme ekibi, ürünü rakiplerinden daha hızlı pazara sunuyor, bu da önümüzdeki yıllarda SelfKey'i sektörün önüne koyabilme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.







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